Redacción Euskadi 21 AGO 2025 - 12:25h.

La densa niebla complicó el rescate del montañero con el tobillo fracturado, en el monte Udalatx

San SebastiánLos profesionales de rescates en montaña arriesgan su propia vida en muchas ocasiones durante los operativos para ayudar a montañeros que han sufrido algún tipo de accidente, es lo que ha ocurrido en Guipúzcoa donde un bombero ha tenido que ser evacuado al hospital cuando participaba en las tareas de rescate en el monte Udalatx.

Como en tantas otras ocasiones, la niebla complicó el rescate, como ocurrió el pasado junio en el macizo Aiako Harria, cuando una montañera herida tuvo que ser porteada en camilla durante horas.

Un montañero que había sufrido una caída contactaba con SOS Deiak 112 sobre las 15.30 horas de este miércoles para solicitar ayuda porque creía que se había fracturado el tobillo.

La densa niebla complica el rescate

Inmediatamente, se han movilizado recursos de los Servicios de Emergencias de Euskadi para su auxilio. Sin embargo, la densa niebla que cubría el paraje montañoso complicaba la localización de la víctima. Una vez que los rescatadores han podido encontrar al montañero, lo han trasladado en una camilla hasta un punto en el que un helicóptero de la U.V.R. se han encargado de extraerla y trasladarla a las dependencias de la Ertzaintza en Iurreta. Desde aquí, una ambulancia ha evacuado al herido al Hospital de Galdakao.

Sin embargo, durante las tareas de rescate, un bombero ha sufrido lesiones y también ha tenido que ser evacuado, al mismo hospital vizcaíno.

Durante los seis primeros meses del año, los servicios de Emergencias de Euskadi han llevado a cabo un total de 230 intervenciones de rescate y búsqueda de montañeros y senderistas, es decir, un 23 por ciento más que en el primer semestre de 2024.