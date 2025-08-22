Dos jóvenes, Gorka Lasa e Ibai Martún, están a punto de conseguir el reto de llegar a París desde San Sebastián en patinete no eléctrico

Dos jóvenes emprenden una aventura que parece una auténtica locura. Pretenden llegar hasta París, partiendo desde San Sebastián, en País Vasco, en patinete. Ya llevan 25 días de viaje y más de 800 kilómetros de trayecto.

El guipuzcoauno Gorka Lasa ha emprendido este viaje junto al navarro Ibai Martún y sus dos patinetes, los cuales no son eléctricos. A través de su cuenta de Instagram, van mostrando el camino que siguen. En su último vídeo cuentan que ya solo les queda menos de 200 kilómetros para llegar a la capital francesa y cumplir su reto.

Se alojan en hoteles que van encontrando por la zona o incluso se alojan en casa de algunos seguidores que ya son fans de la aventura de estos dos jóvenes. Casa, comida, agua e incluso pasan el tiempo con ellos antes de reanudar su trayecto. Si completan su viaje, habrán hecho nada más y nada menos que 1.000 kilómetros.

Reciben ayuda de sus seguidores

Aunque a veces han podido parar y dormir en camas y comer comida caliente, otras veces se han tenido que conforman con dormir en hamacas y comer lo que conseguían en la calle, ya que contaban con un presupuesto de 100 euros más las donaciones de sus 700.000 seguidores, quienes les apoyan día a día a través de sus ‘diarios’ que publican en sus redes sociales.

Ya llevan 25 días, y quieren completar su aventura en un mes, aproximadamente 30 días. Una aventura que ya tiene enganchados a muchos seguidores y que han conseguido más de millones de visualizaciones. Este reto tiene una finalidad clara, conseguir que el mundo del ‘scooter’ se de a conocer y con él se difunda la cultura que supone.