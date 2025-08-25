Apuñala a un conocido con un cuchillo de grandes dimensiones tras una discusión en Ugao-Miraballes

Redacción Euskadi Bilbao, 25 AGO 2025 - 11:33h.

La víctima explicó que había tenido una discusión con un conocido y que, tras varias amenazas, le había agredido con un cuchillo

Los agentes procedieron a la detención del sospechoso, de 33 años, por un delito de homicidio en grado de tentativa

Un hombre de 33 años ha sido detenido este pasado domingo, 24 de agosto, en la localidad vizcaína de Ugao-Miraballes, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir con un cuchillo a un conocido suyo tras una discusión. La víctima ha sido trasladada al hospital de Galdakao para ser atendida de los cortes causados en brazos, costillas y cuello. Posteriormente ha sido dado de alta.

Según fuentes del Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar sobre las 23:15 horas de la noche del pasado sábado. La Ertzaintza fue requerida para que se personara en un incidente entre dos individuos, registrado en la calle San Bartolomé de la localidad vizcaína. Según el comunicante, un varón habría recibido varias puñaladas. Una vez en el lugar, los agentes observaron la presencia de sanitarios que atendían al hombre, víctima de una agresión con arma blanca. La víctima les explicó que había tenido una discusión con un conocido y que, tras varias amenazas, le había agredido con un cuchillo de grandes dimensiones causándole cortes en brazos, costillas, hombro y cuello.

Detenido un varón de 33 años

Tras el ataque el agresor huyó del lugar. Mientras los agentes realizaban una inspección ocular por la zona, se acercó un testigo facilitando a los policías algunos datos sobre el presunto autor, que había huido portando una mochila morada.

Con la descripción aportada, la Ertzaintza realizó una búsqueda por las inmediaciones, y, finalmente, localizó a un hombre que portaba una mochila y que encajaba con la descripción facilitada. Tras ser interrogado el sospechoso reconoció haber cometido la agresión.

Los agentes procedieron a la detención del sospechoso, de 33 años, por un delito de homicidio en grado de tentativa. El arrestado será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao en las próximas horas.