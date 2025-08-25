Redacción Euskadi Bilbao, 25 AGO 2025 - 13:50h.

Según el Ayuntamiento de Bilbao, algunas actividades programadas se tuvieron que cancelar o sufrieron modificaciones por la seguridad de los artistas

Los fuegos artificiales se han confirmado como uno de los grandes favoritos, y cada noche han congregado a una media de más de 900.000 personas

Alrededor de 1,5 millones de personas han participado en total en el conjunto de más de 500 actividades de Aste Nagusia de Bilbao, y casi dos tercios de ellas, 900.000 personas, han asistido como espectadores a los fuegos artificiales de cada noche. Los conciertos con más de 200.000 personas en total, el Txikigune, con 90.000 participantes, y el Teatro de Calle, con 22.500, completan los primeros puestos en cuanto a la asistencia.

El Ayuntamiento de Bilbao ha emitido un comunicado aportando las cifras oficiales correspondientes al primer balance completo de Aste Nagusia, antes de su final con la quema de Marijaia.

Los fuegos artificiales, uno de los grandes favoritos

Según los datos, en torno a 1,5 millones de personas han participado en las más de 500 actividades organizadas para todos los públicos. Al lanzamiento del Txupin desde el balcón del Teatro Arriaga, el primero de los actos oficiales, asistieron unas 500.000 personas.

Los fuegos artificiales, los más de 100 conciertos, el Txikigune y el Teatro de Calle han sido las propuestas con mayor seguimiento.

De este modo, los espectáculos pirotécnicos se han confirmado, para el Consistorio Bilbaíno, como uno de los grandes favoritos, y cada noche han congregado a una media de más de 900.000 personas en diferentes puntos de la ciudad, desde Artxanda y Kobetas hasta los barrios y el centro.

9 espacios musicales con más de 100 conciertos

En cuanto a los conciertos musicales, las cifras del Ayuntamiento de Bilbao apuntan a que han congregado en total a más de 200.000 personas entre los 9 espacios musicales que han ofrecido más de 100 conciertos durante Aste Nagusia.

En Abandoibarra, uno de los grandes escenarios, las citas con mayor asistencia han sido los conciertos de Coque Malla, el lunes 18, con 6.000 personas asistentes, y de Shinova, con más de 4.500 personas como público el viernes 22.

En el Parque Europa, los conciertos de mayor éxito han sido el de Gatibu, el jueves 21 de agosto, con más de 11.500 personas asistentes, y el de Rozalén, el miércoles 20, con 9.000 espectadores.

En la Pérgola del Parque de Doña Casilda, las Bilbainadas del mediodía y los Guateques a las noches, han sido un éxito de público para el Consistorio.

Por otro lado, el Teatro y Arte de Calle han reunido a más de 20.000 personas en total, con sus 23 espectáculos de la mano de 19 compañías en sus dos espacios, el parque de Doña Casilda y la Plaza de la Convivencia.

Txikigune y Desfile

Una de las citas familiares tuvo lugar el domingo 17 de agosto con el Desfile de la Ballena, una de las actividades más multitudinarias según el Consistorio, que congregó a más de 150.000 personas a lo largo del recorrido en el que Bali y sus acompañantes llevaron la música, el color y la alegría a las calles del centro de Bilbao, al tiempo que homenajeaban las tradiciones pesqueras vascas.

En cuanto al Txikigune, las más de 30 actividades han congregado a 90.000 niños y niñas, entre las que han destacado hinchables de agua, piscinas de bolas, talleres, magia y disfraces. Además, más de 2.000 personas han participado en el juego de pistas “Berdintasunaren Biderantz” una de las novedades del espacio en esta edición de Aste Nagusia.

Imprevistos

Según el Ayuntamiento de Bilbao, algunas actividades programadas se tuvieron que cancelar o sufrieron modificaciones por la seguridad de las y los artistas y por no poder garantizar la calidad de los shows.

"Han sido tres espectáculos los que nos hemos visto obligados a cancelar de las más de 500 actividades que organizamos en el Ayuntamiento, sin contabilizar la oferta festiva de Bilboko Konpartsak y de otras entidades privadas”, han comunicado desde el Ayuntamiento de Bilbao. También han querido añadir que Aste Nagusia sigue siendo el mejor escaparate internacional para el talento, la creatividad y el esfuerzo de los artistas y profesionales del sector cultural de nuestro país.