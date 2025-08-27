Redacción Euskadi Vitoria-Gasteiz, 27 AGO 2025 - 11:28h.

Una llamada al 092 alertó de una fuerte discusión entre una pareja en plena vía pública

El hombre incumplía una orden de protección dictada previamente hacia la víctima

La policía local de Vitoria-Gasteiz detuvo en la madrugada del pasado domingo a un varón de 34 años como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos ocurrieron poco después de las dos de la madrugada, cuando una llamada al 092 alertó de una fuerte discusión entre una pareja en plena vía pública, en el Casco Medieval.

Incumplía una orden de protección

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la mujer con lesiones visibles en la cabeza. Tras escuchar las versiones de ambos implicados, la patrulla procedió a la detención del hombre, que además incumplía una orden de protección dictada previamente hacia la víctima.

Finalmente, el arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.