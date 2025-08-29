Redacción Euskadi País Vasco, 29 AGO 2025 - 16:38h.

Según han señalado fuentes del Gobierno Vasco, una mayor presencia de ganado en los montes contribuye al control natural de la vegetación y actúa como cortafuegos

El Gobierno Vascose reafirma en su compromiso con una PAC adaptada a la realidad de Euskadi

El Gobierno Vasco pedirá al Ministerio de Agricultura modificaciones en la Política Agraria Común (PAC) para aumentar el número de cabezas de ganado en pasto y minimizar así el riesgo de incendios en el monte. Según han señalado fuentes del Gobierno Vasco, una mayor presencia de ganado en los montes vascos contribuye al control natural de la vegetación y actúa como cortafuegos frente a potenciales incendios.

En concreto, la propuesta planteada por el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca que dirige Amaia Barredo, pretende que se puedan aumentar las cargas ganaderas máximas, lo que supondría tener más animales por hectárea. Este incremento de ejemplares ayuda a mantener mejor el pasto al eliminar rastrojos y materia muerta del suelo, evitando así incendios.

Nueva solicitud al Ministerio

El Ejecutivo de Imanol Pradales también solicita al Ministerio que las superficies arboladas y forestales sean consideradas pastables para que así puedan acogerse a ayudas de la PAC. Esto permitiría a los ganaderos ampliar su cabaña ganadera y rentabilizar su actividad económica al disponer de más superficie pastícola mediante una gestión multifuncional y sostenible.

El Gobierno Vasco ha recordado que la normativa europea prevé elementos de flexibilidad a este respecto y se reafirma en su compromiso con una PAC adaptada a la realidad de Euskadi. Además, ha subrayado que la PAC no puede penalizar, ni dificultar a quienes mantienen cuidan de nuestros montes, sino que debe ser un instrumento que facilite el mantenimiento de dichos sistemas pastorales.

Al margen de esta petición específica al Ministerio, el Gobierno Vasco trabaja de manera conjunta con las Diputaciones forales en una nueva Ley de Política Agraria y Alimentaria que incluirá un capítulo específico relacionado con la gestión forestal, la conservación de los montes y la prevención de incendios, porque, como ha recordado el lehendakari Imanol Pradales tras el primer Consejo de Gobierno Vasco tras el verano, hay que estar preparados y coordinados porque nadie está libre de sufrir un drama de sufrir una catástrofe, pese a que en esta ocasión Euskadi no ha sufrido los graves incendios que han tenido lugar en otros territorios.

Entre las medidas previstas en la nueva Ley se encuentran campañas de información y sensibilización a la sociedad sobre los riesgos de incendios, tratamientos selvícolas y limpieza de material combustible y biomasa en los sistemas forestales, refuerzo de los sistemas de vigilancia de incendios, el mantenimiento y desarrollo de cortafuegos, vías de comunicación, caminos y pistas forestales y el fomento del silvopastoreo, directamente vinculado al incremento de la carga ganadera como estrategia de prevención.

Euskadi, la única comunidad autónoma al margen de los fuegos

Euskadi es la única comunidad autónoma que se ha quedado al margen de los fuegos que se han extendido por gran parte de todo el territorio español. De hecho, el Gobierno Central ha declarado como zona catastrófica puntos de todas las comunidades autónomas salvo Euskadi. Pradales ha mostrado su preocupación por estos incendios, incluido el temor que se ha tenido al efecto contagio y que llegarán al territorio vasco, y ha recordado que hubo un pequeño conato que afectó a Labastida, que, afortunadamente no fue a mayores. También ha recordado que desde el primer momento se puso los medios de Euskadi al servicio de las comunidades que lo necesitaran y que han sido muchos los voluntarios que se han ofrecido para colaborar en las labores de extinción. En este sentido ha valorado el trabajo incansable de los profesionales que han trabajado incansablemente para apagar los incendios, y también de los vascos que han contribuido a esta labor.

Pradales ha recordado la aprobación en el pasado mes de diciembre de la revisión y actualización del Plan especial de emergencias por riesgo de incendios forestales en Euskadi, ha señalado que las Diputaciones forales también han mejorado sus protocolos y recursos. Además, ha considerado que en Euskadi hay una buena coordinación en el ámbito de las emergencias, porque existe una mesa que lidera el Departamento de Seguridad, pero en la que están coordinadas todas las instituciones públicas vascas y la delegada del Gobierno español. Ese es el camino, el del trabajo conjunto, el de la puesta a disposición de recursos y no el de estar en un reproche permanente de instituciones o de partidos políticos que no nos lleva creo que a nada y, sobre todo, a no atender a lo fundamental que son a las personas que sufren este tipo de consecuencias de dramas y catástrofes naturales.