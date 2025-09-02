Redacción Euskadi 02 SEP 2025 - 00:00h.

La delegación del Gobierno advierte que actuará para retirar la inscripción de Baños de Ebro

Ni rastro ya del último escudo franquista que seguía a la vista en Vitoria

Vitoria-GasteizEl alcalde de Baños de Ebro, el popular Francisco Javier García, ha incumplido la orden de la delegación del Gobierno en el País Vasco de retirar una inscripción que incumple la Ley de Memoria Democrática. La capital alavesa acordó el pasado mayo retirar de su callejero a cinco hombres vinculados al franquismo: José Lejarreta, Carlos Sáez de Tejada, Vicente Abreu, Juan de la Cierva y Carmelo Ballester.

La inscripción franquista, en cuestión, está grabada en piedra en el dintel de la ventana de un edificio municipal de la localidad alavesa de Baños de Ebro. Bajo el lema ‘Caídos por Dios y por España' la inscripción incluye los nombres de cuatro vecinos del municipio que murieron durante la Guerra Civil.

El pasado mes de marzo, el PSE-EE de Rioja Alavesa denunció la existencia de "este vestigio del autoritarismo franquista”, advirtiendo que “es contrario a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”. Por ese motivo, se emplazó al Consistorio a su retirada a la mayor brevedad posible, sin imaginar entonces que se encontrarían con el rechazo frontal del alcalde del PP a borrarlo.

Sin embargo, en este asunto aún no se ha dicho la última palabra, ya que la delegación del Gobierno en el País Vasco, ante la desobediencia del alcalde, ya ha advertido que actuará para retirar la inscripción franquista de la localidad riojano alavesa y analizará los pasos a dar en este sentido, ante la negativa a retirarla de su alcalde.