Un coche se salió de la vía y volcó en la A-3632 a su paso por Okondo, Álava

Dos de los ocupantes tuvieron que ser rescatados por los bomberos de Llodio

Un joven ha perdido la vida esta madrugada y otros tres han resultado heridos, dos de ellos de carácter grave, en un siniestro registrado en la localidad alavesa de Okondo.

Según ha indicado el Departamento vasco de Seguridad, todos los ocupantes del vehículo eran jóvenes de entre 17 y 19 años.

El vehículo volcó tras salirse de la calzada

El accidente mortal se produjo pocos minutos después de la una de la madrugada, cuando el coche en el que viajaban se salió de la calzada y volcó en la carretera A-3632 a su paso por Okondo.

Bomberos y sanitarios intervinieron de inmediato

En el interior iban dos chicos y dos chicas. Los dos varones sufrieron las lesiones más graves y tuvieron que ser liberados por los bomberos de Llodio. Los sanitarios intentaron reanimar a uno de ellos, pero falleció en el lugar del suceso.

Los otros tres jóvenes fueron trasladados a un centro hospitalario, dos de ellos con pronóstico grave.

Como consecuencia del accidente, la carretera quedó completamente cerrada al tráfico hasta las cinco y media de la mañana, momento en el que fue reabierta.