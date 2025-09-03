Redacción Euskadi 03 SEP 2025 - 12:29h.

Solo unas horas le bastaron a los agentes de la Ertzaintza para dar con el paradero del sospechoso y detenerle

BilbaoEl mismo día en el que tuvo lugar la presunta agresión sexual, la mujer denunció los hechos ante la Ertzaintza. Ocurrió el pasado sábado. Solo unas horas le bastaron a los agentes de la Ertzaintza para dar con el paradero del sospechoso y detenerle, acusado de un delito contra la libertad sexual.

Al parecer, el individuo, que al día siguiente pasó a disposición judicial, habría violado a la víctima en el interior de un domicilio y habría escapado del lugar tras consumar la agresión.

La denuncia de la mujer activó el protocolo de agresiones sexuales y la investigación de la Policía Vasca dio sus frutos solo unas horas más tarde, con la identificación y localización del presunto autor del delito. Fue arrestado por un delito contra la libertad sexual.

Según datos del departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, durante el pasado año, 260 mujeres sufrieron un “delito de agresión sexual con penetración”, 67 violaciones más que en 2023. Así, en los últimos cinco años, las violaciones en Euskadi se han duplicado. Además, durante los seis primeros meses de este 2025, 377 mujeres han denunciado haber sufrido un delito contra la libertad sexual.