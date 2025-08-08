Redacción Euskadi Europa Press 08 AGO 2025 - 12:32h.

Han convocado una concentración de repulsa este sábado a las 20 horas en la plaza de la Virgen Blanca

Detenido un joven de 21 años por acosar a tres chicas "gran parte de la noche" en las fiestas de Vitoria

Compartir







Vitoria-GasteizEl Movimiento Feminista de Vitoria ha denunciado dos agresiones sexuales de "alta intensidad" ocurridos durante los últimos días en la capital alavesa, inmersa en la celebración de sus fiestas patronales, que se celebran del 4 al 9 de agosto en la capital alavesa. Como muestra de repulsa se ha convocado una concentración este mismo sábado 10 a las 20 horas en la Plaza de la Virgen Blanca.

La denuncia se produjo esta pasada noche, sobre el escenario del recinto de las txosnas y momentos antes del inicio del concierto del músico vasco Fermin Muguruza, para censurar esta situación.

PUEDE INTERESARTE Detenido en València por agredir sexualmente a una mujer en los baños de un supermercado

Hasta el momento, un hombre de 21 años ha sido detenido por acosar e intimidar durante "gran parte de la noche" a tres mujeres; otro hombre de 43 años fue arrestado por acosar a una joven y amenazarla de gravedad.

Exhibiendo sus genitales en plena calle

Por último, en la tarde de este pasado jueves, un tercer hombre, en este caso de 47 años, fue detenido por la Policía Local como presunto autor de un delito contra la libertad sexual. El detenido se encontraba en una zona infantil con los pantalones bajados delante de varios menores, exhibiéndoles así sus genitales.

PUEDE INTERESARTE Muere una niña de 13 años tras dar a luz en su casa en Perú: fue víctima de una presunta violación

El recinto de las txosnas aplicó el protocolo de agresiones sexistas y el Movimiento Feminista ha convocado una concentración de repulsa para este sábado, último día de fiestas, a las 20.00 horas en la plaza de la Virgen Blanca.