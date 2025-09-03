Redacción Euskadi 03 SEP 2025 - 12:25h.

El hombre de 56 años se encontraba "de vuelta de su trabajo" y era "eventual", según denuncia ELA

Muere una mujer de 33 años al chocar dos vehículos en la N-240 en Lemoa, Vizcaya

Vitoria-GasteizLa semana arrancaba en Álava con la luctuosa noticia de un accidente mortal en la A-132. Un hombre fallecía como consecuencia de un grave choque frontal. Los sindicatos ELA y LAB desvelan ahora que en realidad fue un accidente laboral, ya que la víctima era un trabajador del sector de ayuda a domicilio (SAD) que se encontraba "de vuelta de su trabajo", cuando perdió la vida.

Las carreteras alavesas se han cobrado la vida de tres personas, en menos de 24 horas, y ya son 12 fallecidos en lo que llevamos de año. Las últimas, dos jóvenes del municipio alavés de Okondo que fallecían la madrugada del martes en un fatal accidente tras salirse de la calzada y volcar en la carretera A-3632, que une Llodio y Okondo. En el siniestro las otras dos ocupantes del vehículo resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Todos tenían entre 17 y 19 años.

Solo unas horas antes, el lunes sobre las once de la mañana, un hombre de 56 años perdía la vida en un grave choque frontal entre dos vehículos en la A-132, en el puerto de Azazeta. La décima víctima mortal en la red viaria alavesa era un trabajador del sector de ayuda a domicilio en Vitoria que, según el sindicato LAB, se encontraba realizando labores para la empresa Serveo cuando sufrió el accidente laboral.

Condiciones precarias

El sindicato denuncia que las condiciones laborales en el sector de ayuda a domicilio son “extremadamente precarias” y recuerda que “los trabajadores deben realizar numerosos desplazamientos en lapsos de tiempo muy reducidos”. En palabras de LAB, los ratios impuestos por las empresas para garantizar sus beneficios, los ritmos de trabajo y el escaso tiempo asignado para los desplazamientos se han convertido en factores de riesgo añadido en el trabajo.

LAB critica que este sector está “totalmente privatizado” y que eso conlleva “precariedad y sucesos tan trágicos como el ocurrido”. Por su parte, el sindicato ELA lamenta la muerte de este trabajador que cuando sufrió el accidente se encontraba “de vuelta de su trabajo”, “siendo trabajador eventual”. El comité denuncia en un comunicado que en 2025 ya han fallecido en Euskadi y Navarra, 38 trabajadores en sus puestos de trabajo y ha convocado una concentración para el 4 de septiembre, a las 11:30 horas, en la plaza de Correos de la capital alavesa.