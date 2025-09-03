Redacción Euskadi 03 SEP 2025 - 04:00h.

Los saboteadores han destruido la mesa de orientación más antigua de Euskadi

Abogados Cristianos denuncia la desaparición de una cruz de 12,5 metros en el monte Udalatx

Bilbao“En el monte Gorbea, en lo más alto, hay una cruz de amor. Haciendo guardia en ella, la bella Arratia donde eres tú”, así arranca una de las más conocidas canciones populares vascas. Sin duda, el monte Gorbea (1.482 metros), el macizo más alto de Euskadi, es un punto de referencia del montañismo vasco. De ahí que el ataque a su famosa cruz de hierro de 17 metros de altura haya conmocionado a muchos vascos.

La estructura parece mutilada, aunque los desperfectos ocasionados por los vándalos no serían demasiado evidentes. Todo lo contrario ocurre con la que fuera la primera mesa de orientación de Euskadi, situada durante 94 años a varios metros de la cruz, y que ha sido completamente destruida.

La mesa de 1,18 metros de altura fue inaugura el 14 de junio de 1931 y ha servido desde entonces para que los montañeros se orientasen y reconocieran las 106 cumbres que se divisan en torno al monte Gorbea.

El ataque se habría producido en algún momento entre el miércoles y el jueves de la semana pasada y todo apunta a que ha sido un acto premeditado en el que los vándalos habrían usado una palanqueta para perpetrar el destrozo.

Historia de la mesa

Durante año y medio los alpinistas vitorianos Lucio Lascaray y Ángel Aguirre realizaron mediciones y dibujos para identificar las más de cien cumbres visibles desde la cruz. La mesa fue fabricada en Francia y montada en mampostería y se convirtió en la primera de su tipo en Euskadi.

La mesa original de 1931 fue sustituida en 2001 y se conserva en el Parketxe de Areatza. La réplica fue destruida por un acto vandálico y en 2003 la Diputación Foral de Bizkaia instaló la actual.

Otros ataques

Se desconocen las causas que han motivado el sabotaje, aunque no es la primera vez que una de estas cruces son atacadas. De hecho, hace menos de un año, en octubre de 2024, de la cima del monte Udalatx desaparecía una cruz de 12,5 metros y 250 kilos que llevaba más de medio siglo colocada en homenaje a los montañeros fallecidos. El sabotaje se produjo a 1.120 metros de altura.

La Fundación Española de Abogados Cristianos denunció la desaparición de la cruz de Udalatx en el juzgado de Bergara (Guipúzcoa). La asociación religiosa considera que se ha cometido un delito contra el patrimonio histórico con la agravante de discriminación por motivos religiosos.