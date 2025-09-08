Redacción Euskadi 08 SEP 2025 - 13:38h.

La Fiscalía pide siete años y siete meses de prisión para la pareja

El síndrome del bebé zarandeado: la mitad de los que sobreviven tienen secuelas neurológicas y trastornos

San SebastiánEn el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa se sienta, desde este lunes 8 de septiembre, una pareja acusada del intento de asesinato de su propia hija, a la que con solo dos meses, presuntamente, zarandearon ocasionándole graves lesiones. Si bien, durante la primera sesión del juicio, tanto la madre como el padre han negado haberla zarandeado ni que el otro lo hubiera hecho, conscientes de los riesgos que eso implicaba. “Es una niña muy buscada, muy deseada”.

Los hechos, que ahora se juzgan, ocurrieron hace casi dos años, en octubre de 2023, cuando la pequeña ingresó en urgencias con "múltiples hemorragias retinianas en ambos ojos” y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Donostia con intubación orotraqueal. “Después de acusarnos, teníamos miedo hasta de coger a nuestra hija”, ha dicho la madre de la pequeña.

Durante la vista ha recordado que se les retiró la patria potestad y que la custodia la tiene la Diputación Foral de Gipuzkoa, “la guarda la tiene mi hermana y tenemos régimen de visitas de 12 horas diarias, además vamos a consulta y terapia con ella”.

Siete años de cárcel

La Fiscalía solicita una pena de siete años y siete meses de prisión para la pareja y en su escrito detalla que los progenitores de la niña la habrían zarandeado fuertemente por lo menos en una ocasión, de forma conjunta o bien uno de ellos con el consentimiento, la no oposición o la no evitación del otro. “Estoy segurísima de que mi marido no la zarandeó, no es capaz de hacerle daño a nadie y es una persona que sabe perfectamente cuidar a nuestra hija”, ha dicho la acusada, mientras que el padre ha asegurado que "confío plenamente en mi mujer" y que "estaba perfectamente en condiciones para cuidar a la niña".

El Síndrome del niño zarandeado, o trauma craneal no accidental (TCNA) puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Tanto el padre como la madre creen que la niña “está enferma desde que nació” y podría padecer una enfermedad genética que explicaría todos los síntomas. Según han declarado, una neuróloga les dijo que podría tratarse de una enfermedad ultrarara y "se le están realizando una serie de pruebas". En este sentido, la pareja insiste en que las consultas a las que han ido coinciden en la versión de la "enfermedad genética" y que las lesiones podrían ser compatibles con un citomegalovirus, que le fue diagnosticado mientras estuvo ingresada.

El juicio continuará este martes 9, con las testificales periciales de los médicos que trataron a la menor en los dos hospitales en los que estuvo ingresada.