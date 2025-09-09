Maitena Berrueco 09 SEP 2025 - 03:00h.

San SebastiánCada año, a finales del mes de agosto, las cigüeñas comienzan un viaje hacia el sur en busca de un tiempo más cálido para pasar el invierno. Este periplo provoca que, por estas fechas y hasta el próximo mes de noviembre, miles de ejemplares sobrevuelen Euskadi en su migración anual.

Un viaje largo, no exento de peligros e imprevistos, en el que las cigüeñas realizan varias escalas para descansar y reponer fuerzas para llegar a su destino, del que no regresarán hasta la próxima primavera.

Uno de los refugios que, habitualmente, escogen a su paso por tierras vascas, está en Irun y se trata de Plaiaundi. Un humedal en el que "300 cigüeñas", según Eguzki, "han parado para recuperar fuerzas".

Precisamente allí, en una de esas paradas, un guipuzcoano ha captado a cientos de estas aves. El enclave elegido para este alto en el camino ha sido en el parque ecológico de Plaiaundi, en la bahía de Txingudi, donde Román Díaz ha grabado la espectacular imagen de decenas de cigüeñas descansando.

Este humedal, entre el río Bidasoa y la regata de Jaizubia, cuenta con 24 hectáreas de extensión y consta de dos lagunas interiores conectadas con el ritmo mareal a través de un sistema de compuertas, y una playa intermareal, además de una laguna de agua dulce.

Se trata de un refugio ideal para las aves migratorias. El colectivo ecologista Eguzki denuncia que este humedal, a pesar de su valor y “de ser clave” es ninguneado por las instituciones.