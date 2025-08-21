Las altas temperaturas, el humo y las llamas han alterado las rutas migratorias de varias especies de aves

Las cigüeñas, visiblemente cansadas, permanecen durante horas posadas en las copas de los árboles

Valencia España vive actualmente sus peores incendios con más de 348.000 hectáreas arrasadas, se trata del peor año en tres décadas. Esta ola de incendios ha dejado en Sueca una imagen tan inusual como sorprendente. Las altas temperaturas, el humo y las llamas han alterado las rutas migratorias de las cigüeñas, que han encontrado en el municipio ribereño un refugio inesperado.

Las cigüeñas, visiblemente cansadas, permanecen durante horas posadas en las copas de los árboles tras haber tenido que modificar sus rutas tradicionales por el calor y el humo. La inesperada parada ha convertido este rincón de Sueca en punto de visita obligada para vecinos y visitantes. Casi cuarenta cigüeñas se han instalado desde hace varios días en la zona. Su presencia ha causado asombro entre los vecinos, que no recuerdan un fenómeno similar. “Nunca había visto nada parecido en mi vida”, aseguran los residentes más mayores, mientras curiosos y fotógrafos acuden a inmortalizar la escena.

Los expertos hablan de fenómenos extremos

Según expertos en ornitología consultados, “estas alteraciones en los hábitos de las cigüeñas no son frecuentes y responden a fenómenos extremos, como la ola de calor asociada a los incendios”. Normalmente estas aves siguen corredores migratorios más estables, pero situaciones como la actual pueden obligarlas a buscar refugio en lugares inusuales.

Más allá del análisis científico, la ciudadanía vive el fenómeno con un tinte emocional. “Es un regalo dentro de un contexto tan negativo como los incendios. Ver estas aves aquí nos recuerda la fragilidad de la naturaleza, pero también su capacidad de adaptación”, reflexiona un vecino.

Una postal difícil de olvidar

La llegada inesperada de las cigüeñas a Sueca se ha convertido en un acontecimiento histórico para la localidad, que pese a la tragedia que lo provoca, deja en la memoria colectiva una imagen única e irrepetible.

