Maitena Berrueco 10 SEP 2025 - 14:18h.

Txikon y su equipo esperan en el aeropuerto a poder salir de Nepal y regresar a Bilbao

Álex Txikon ya está en casa tras ser operado de urgencia en Katmandú, en un viaje anterior

BilbaoEl teléfono del alpinista Alex Txikon no ha dejado de sonar en las últimas horas, tras saberse que se encontraba atrapado en Nepal, en mitad del estallido de violencia que sacude al país. Pese a que "lo que hemos visto en las calles ha sido la hostia", en sus propias palabras, admite que tanto él como su equipo, "estamos tranquilos, somos unos afortunados: turistas, blanquitos... aquí la gente no tiene las mismas oportunidades".

Txikon contesta la llamada de Informativos Telecinco desde el aeropuerto, "hemos llegado muy temprano y hemos conseguido entrar, después ya no han dejado acceder a nadie", explica. A la espera de poder coger un vuelo para abandonar Nepal y regresar a Bilbao, los tres: David de Frutos, David Moncasi y el propio Txikon esperan "aquí tirados con todo nuestro equipaje" a saber cuándo podrán irse.

Las violentas protestas que vive Nepal y que han provocado la caída del primer ministro, la quema del Parlamento y otros edificios, así como la muerte de varias personas, sorprendieron allí al alpinista vasco, "llegamos el día 6 para grabar un proyecto audiovisual", apunta. Txikon afirma que ha sido "impresionante ver con tus propios ojos" el caos que se ha desatado en Nepal. Relata que han visto cómo "han pegado fuego a todas las comisarias de policía y el Hotel Hyatt estaba todavía ardiendo cuando hemos pasado en dirección al aeropuerto".

Txikon hace un "llamamiento a la calma", ante "la situación de locos que se está produciendo", un estallido de violencia en el que, en su opinión, la prohibición de las redes sociales ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de una "juventud muy formada y harta de corrupción". Han dicho "basta" y las movilizaciones se han ido de las manos.

"Mi segunda casa"

Apenado por lo que está ocurriendo, admite que no sabe que será del país en un futuro próximo, "a ver cómo va todo, pero apunta para largo", asegura. En cualquier caso, el alpinista vasco tiene claro que, en cuanto pueda, "volveré", no en vano, Txikon ha viajado más de cincuenta veces a Nepal en los últimos 20 años. "Este país es mi segunda casa", sentencia.

El de Lemoa explicó en sus redes que viajó a Katmandú hace un par de días y que pese a que “se nota la tensión de las protestas contra la prohibición de las redes sociales en Nepal”, David de Frutos, David Moncasi y él, “estamos bien”.

Txikon ha viajado a Nepal en innumerables ocasiones, de ahí que la ola de violencia que sacude ahora al país y que ha dejado, según fuentes oficiales, 19 personas fallecidas le haya conmocionado especialmente: “Según nos informan hay personas fallecidas en los altercados… La vida debería de estar por encima de todo”, dice y no duda, en enviar un “abrazo muy fuerte a todas esas familias nepalíes que han perdido a seres queridos”.