Redacción Euskadi 11 SEP 2025 - 04:00h.

La empresa contratada deberá primero buscar el lugar idóneo donde montar el palomar en la ciudad

Denuncian el estado de un colegio de Vitoria: baños clausurados, accesos anegados y excrementos de paloma

Vitoria-GasteizEn el pulso que mantiene Vitoria con las palomas, parece que, al menos de momento, son ellas las que sacan ventaja. Se calcula que en la ciudad habría unos 10.000 ejemplares. La cifra es elevada y, aunque no sea estrictamente una plaga, muchos ciudadanos las perciben así. Se han convertido en indeseados vecinos que ocasionan suciedad, daños en edificios e infraestructuras y hasta problemas de salud. Los excrementos de las palomas han obligado incluso a cerrar algún centro escolar en la capital alavesa.

En su lucha por poner freno a la población de palomas urbanas, el Ayuntamiento ha probado sistemas como la captura u ofrecerles pienso anticonceptivo, que en ningún caso han resultado efectivos. Así que lejos de dar la batalla por perdida, opta ahora por construir un palomar con capacidad para un centenar de palomas para destruir los huevos, sustituyéndolos por otros de plástico o pinchándolos.

Para esta medida de control reproductivo se destinarán 42.627 euros y tendrá una duración de 16 meses. La idea es que en los próximos meses, se busque el lugar apropiado en el que instalar y montar el palomar, esperar a que las aves se asienten y, posteriormente, acometer las labores de mantenimiento y gestión, es decir, alimentación, limpieza, desinfección y retirada o sustitución de huevos. Además de la supervisión sanitaria mediante toma de muestras y análisis.

El objetivo municipal es controlar la población de palomas y además, la prevención de enfermedades zoonóticas mediante la detección temprana. Algunos estudios apuntan a que estos animales pueden llegar a transmitir a los seres humanos enfermedades como la alveolitis alérgica o la psitacosis o clamidiasis.