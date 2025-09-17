Redacción Euskadi 17 SEP 2025 - 14:00h.

La Audiencia de Álava archiva las denuncias contra 17 médicos por las filtraciones en la OPE de 2016-17

BilbaoLa Audiencia Provincial de Álava ha archivado definitivamente la causa contra 17 médicos investigados por las presuntas filtraciones en la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2016-2017 del Servicio Vasco de Salud.

Sin embargo, mantiene abierta las diligencias contra otros dos investigados de la especialidad de Cirugía Plástica, que se van a devolver al juzgado para que siga investigando.

El caso saltó a la luz en 2018, tras la denuncia de cuatro anestesistas e implicó la dimisión del entonces consejero vasco de Salud, Jon Darpón. Aquellas presuntas irregularidades en la OPE, en la que participaron 72.500 personas, llevaron a Osakidetza a repetir cinco exámenes de tres categorías.

Dos cirujanos plásticos

La decisión de la Audiencia de Álava es firme y no cabe recurso. Cabe recordar que en diciembre de 2024, el juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria archivó la causa por falta de pruebas.

Los sindicatos LAB y ESK recurrieron el cierre de la causa y ahora la Audiencia prácticamente da por cerrada el caso de las presuntas filtraciones en la OPE de Osakidetza, al sobreseer la causa contra 17 de los 19 facultativos investigados. Sin embargo, mantiene abierto el proceso para dos de los cirujanos plásticos, investigados por una supuesta filtración de las preguntas y que podrían haber incurrido en un supuesto delito de revelación de secretos.