Muere una turista española de 58 años tras sufrir un accidente de bicicleta en Ecuador

Varias personas circulan en bicicleta por Vitoria, la ciudad donde residía la guipuzcoana fallecida en Ecuador
Idoia Herrarte residía en Vitoria y pertenecía a un club de montaña de esta ciudad.Europa press
Vitoria-GasteizLa mujer vasca que ha fallecido esta semana en un accidente de bicicleta, mientras viajaba por Ecuador, se llamaba Idoia Herrarte Arana y tenía 58 años de edad. La turista, natural de Arrasate (Guipúzcoa) y residente en Vitoria (Álava), falleció este pasado lunes 15 en la provincia ecuatoriana de Loja al sufrir un trágico accidente. La muerte del turista catalán de 37 años en Bali: fue advertido de no bucear más de cinco metros.

La turista vasca fallecida aunaba en estas aventuras sus dos pasiones: la bici y viajar. Una forma de hacer turismo que la llevó a visitar muchos países.

Así, hace menos de un año, el club de Montaña Gasteiz en sus redes sociales mostraba imágenes de Idoia Herrarte compartiendo en una charla imágenes y anécdotas de su viaje en bici por la Tanzania “más pintoresca y desconocida”.

La familia de Idoia, madre de dos hijos, ha agradecido las muestras de condolencia recibidas y la despedirá en la intimidad familiar.

