Redacción Euskadi 18 SEP 2025 - 12:33h.

Idoia Herrarte Arana era natural de Arrasate (Guipúzcoa) y estaba en Ecuador como turista

Matilde Muñoz, la española hallada sin vida en Indonesia, murió "por asfixia", según la autopsia

Compartir







Vitoria-GasteizLa mujer vasca que ha fallecido esta semana en un accidente de bicicleta, mientras viajaba por Ecuador, se llamaba Idoia Herrarte Arana y tenía 58 años de edad. La turista, natural de Arrasate (Guipúzcoa) y residente en Vitoria (Álava), falleció este pasado lunes 15 en la provincia ecuatoriana de Loja al sufrir un trágico accidente. La muerte del turista catalán de 37 años en Bali: fue advertido de no bucear más de cinco metros.

La turista vasca fallecida aunaba en estas aventuras sus dos pasiones: la bici y viajar. Una forma de hacer turismo que la llevó a visitar muchos países.

Así, hace menos de un año, el club de Montaña Gasteiz en sus redes sociales mostraba imágenes de Idoia Herrarte compartiendo en una charla imágenes y anécdotas de su viaje en bici por la Tanzania “más pintoresca y desconocida”.

La familia de Idoia, madre de dos hijos, ha agradecido las muestras de condolencia recibidas y la despedirá en la intimidad familiar.