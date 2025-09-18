Agencia EFE 18 SEP 2025 - 07:51h.

La autopsia de Matilde Muñoz apuntala la versión de la muerte violenta, con "traumatismo en la cabeza, cuello y pecho"

Matilde Muñoz habría mostrado interés en comprar el hotel en el que se alojaba en Indonesia

La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla indonesia de Lombok el 2 de julio, revela que la mujer "murió por asfixia", lo que "fortalece la sospecha de que fue víctima de violencia", según el informe sobre el examen forense divulgado este jueves por la Policía de Indonesia. Los dos detenidos por la muerte de Muñoz se han acusado mutuamente del crimen.

"El examen reveló signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho", dice el comunicado de la Policía de Lombok Occidental, encargada de la investigación y compartido con EFE.

El cuerpo de Muñoz fue hallado el 30 de agosto en una playa de Senggigi, en la parte occidental de la turística isla indonesia de Lombok, después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio.

Dos detenidos por la muerte de Matilde Muñoz

Los detenidos por el crimen de Matilde Muñoz son dos hombres de 30 y 34 años. Ambos han confesado el crimen crimen como un intento de robo y se acusan mutuamente. Uno de ellos era trabajador del hotel donde se hospedaba y otro extrabajador.

Los dos están acusados de homicidio premeditado y robo con violencia y, según la Policía indonesia.

El cuerpo de la española fue encontrado dos meses después de su desaparición, semienterrado en una playa a apenas 500 metros del hotel de donde se hospedaba y después de que su familia denunciara en los medios la falta de implicación de las autoridades indonesias.