La mujer dio la voz de alarma cuando su marido, con un problema de salud preexistente, se desmayó en el barco de Frozen Ever After

Un portavoz del complejo turístico Disneyland Hong Kong lamentó el fallecimiento del turista, a quien un socorrista practicó RCP

Un turista de 53 años que sufría una condición médica preexistente murió este viernes después de caer en coma mientras disfrutaba de una atracción en el parque temático Disneyland Hong Kong. Las primeras investigaciones descartaron que se tratase de un problema de seguridad del viaje, según ha informado 'South China Morning Post'.

El parque asiático puntualizó este sábado que el visitante perdió el conocimiento durante un paseo en la atracción Frozen Ever After alrededor de las 10:00 (hora local) de ayer y su fallecimiento se certificó apenas una hora y media después, tras haber sido trasladado de urgencia al Hospital North Lantau.

Asimismo, se supo que se trataba de un hombre de origen filipino. Fue su esposa quien descubrió que se había desmayado en el viaje y dio inmediatamente la voz de alarma al personal. De hecho, un socorrista le practicó la reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras el barco se disponía a atracar.

El turista fallecido padecía un problema coronario

Un portavoz del complejo turístico en Asia Oriental "lamentó profundamente" el deceso del visitante y señaló que harían "todo lo posible para brindar la asistencia necesaria a su familia", ha apuntado el citado diario chino.

La mujer de la víctima indicó a los agentes de la Policía que su marido tenía un problema grave de salud. De hecho, varios medios locales han asegurado que el hombre llevaba diez años con una enfermedad cardiaca y con la presión arterial alta, por lo que requería medicación de manera habitual y un seguimiento de consultas médicas.

Por otra parte, el Consulado General de Filipinas en Hong Kong confirmó el trágico suceso y añadió que estaba en coordinación con las autoridades locales para ayudar a la familia a repatriar el cuerpo. Además, expresó sus condolencias y pidió que se respete la privacidad de los seres queridos de la víctima.

La atracción Frozen Ever After forma parte del denominado 'World of Frozen', que se inauguró a finales del año 2023. El paseo en barco puede realizarse por personas de todas las edades y alturas aunque, según aclara la web oficial, no está aconsejado para mujeres embarazadas.

Disneyland describe la atracción como un paseo oscuro, acuático y de movimiento lento con pequeñas caídas, y especifica que cuenta con animatrónica avanzada de personajes como Anna, Elsa y Olaf.