Un tiburón azul merodea por el puerto de Hondarribia para sorpresa de los bañistas

Maitena Berrueco 18 SEP 2025 - 12:46h.

El ejemplar de metro y medio de longitud fue avistado varios días de la semana pasada en el puerto

El "agresivo" ritual de apareamiento de 'Txuri' y 'Conchita', los tiburones toros de Donostia

Compartir







San SebastiánNo es frecuente que los tiburones azules merodeen por la costa guipuzcoana y tal vez por eso, ha llamado tanto la atención la inusual visita de uno de estos animales al puerto de Hondarribia. Con un imponente metro y medio de longitud, el ejemplar no ha pasado desapercibido en la localidad, donde se le ha visto nadando varios días de la semana pasada. No es habitual que se acerquen tanto: "De vez en cuando aparece algún delfín, incluso un tiburón peregrino, pero un tiburón azul yo diría que es la primera vez".

La sorpresa de quienes avistaron al animal fue mayúscula, especialmente entre quienes suelen bañarse en el puerto. Presente en todos los océanos y mares del mundo, al tiburón azul o tintorera no se le suele ver cerca del litoral, pero tampoco es la primera vez que uno de estos animales se aventura a acercarse. Ha ocurrido, sin ir más lejos este mismo verano, en Cantabria cuando una tintorera de casi dos metros se dejó ver por la costa de Santoña (Cantabria) llegando hasta el embarcadero de la villa cántabra.

PUEDE INTERESARTE Rescatan a un delfín varado en la ría de Bilbao y logran que retome el rumbo hacia el mar

En esta última ocasión, el avistamiento se ha producido en la costa de Guipúzcoa y, aunque para los habituales del mar, su presencia generó sorpresa, lo cierto es que alguno se llevó un buen susto.

No es peligroso aunque impone

El tiburón azul es un pez pelágico, de cuerpo alargado y que se caracteriza por tener un vientre blanco y un dorso de color azul. Una característica que se aprecia perfectamente en las imágenes captadas el pasado 9 de septiembre en aguas de este municipio guipuzcoano por el catamarán Higuer Hondarribia.

PUEDE INTERESARTE Varios bomberos rescatan en Vizcaya a un delfín atrapado en la ría de Ondarroa

No supone un peligro para el ser humano, más bien al contrario, ya que a pesar de ser la especie más común de tiburón, las tintoreras se encuentran hoy en día amenazadas por la sobrepesca.