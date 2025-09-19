Magialdia 2025: Vitoria, escaparate mundial del ilusionismo

Redacción Euskadi 19 SEP 2025 - 14:28h.

El 21 y 22 ilusionista de todo el mundo mostrarán los números más espectaculares de esta edición

Vitoria-GasteizSi San Sebastián es estos días la capital del cine, su vecina Vitoria lo es de la magia. Magialdia, el Festival Internacional de Magia celebra su 37ª edición desde el pasado día 15 de septiembre con un nutrido programa de galas, magia de calle, conferencias, exposiciones y actividades para todos los públicos.

Sin embargo, será durante este fin de semana, cuando el festival sirva su plato fuerte con la celebración de la Gala Inaugural, durante el 20 y 21, en el que ilusionistas de Japón, Francia, Brasil, Italia o Taiwán, entre otros países, mostrarán sobre el escenario del Palacio Europa sus números más espectaculares.

El festival de magia más veterano de los que se celebran en España, tiene su sede en la capital alavesa desde 1989 y atrae a 20.000 personas que acuden como público a los espectáculos que se organizan por toda la ciudad.

Magos de todo el mundo

450 profesionales y aficionados se acercan a Vitoria estos días como congresistas en las actividades programadas en el Palacio Europa. Entre los magos que visitan la ciudad durante Magialdia están los ganadores del último premio Magialdia: el francés Romain Lekieffre y el catalán Albert Vidal.

Entre las novedades de esta edición está la incorporación de nuevas rutas de magia, además se ha iniciado un nuevo trabajo conjunto con Hibridalab para ofrecer conferencias dirigidas a empresas en el ámbito de Magialdia. Así mismo, con Artium se refuerza la colaboración iniciada en la pasada edición, incluyendo parte de la programación en el museo de arte contemporáneo.

La actual edición de Magialdia se completa con espectáculos callejeros y encuentros profesionales. La magia llena las calles de Vitoria acercándola a familias y escuelas.