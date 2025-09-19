Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar al hombre de 66 años

Otro incendio en la Ribeira Sacra, Lugo, amenaza varias poblaciones y obliga a cortar el tren

Un hombre ha muerto en un incendio forestal en León. Fue hallado inconsciente y con quemaduras tirado en un monte. Mientras, otro incendio se ha declarado en Patón, en plena Ribeira Sacra, en Lugo, obligando a cortar la circulación ferroviaria.

El muerto es un hombre de 66 años ha muerto. Sobre las cinco de la tarde de este jueves, se recibió un aviso en el 112 porque se había encontrado en una zona de monte a un hombre con quemaduras e inconsciente en la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo, en la comarca de Benavides de Órbigo.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario solo ha podido confirmado el fallecimiento del hombre.

Según datos de la plataforma de incendios Inforcyl, de los que se hace eco Europa Press, el fuego se ha originado a las 17.58 horas por causas que se investigan y en el lugar se ha desplegado un operativo formado por seis medios. En concreto, dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y una autobomba.

Incendio sin control en la Ribeira Sacra

Por otro lado, otro incendio se ha originado en en el municipio de Patón, en plena Ribeira Sacra, en Lugo.

Los efectivos han trabajado durante toda la noche, contra unas llamas que avanzan sin control, amenazando a algunos núcleos de población.

Incluso se ha visto interrumpida la circulación de trenes entre Lugo y Ourense.