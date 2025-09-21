Redacción Euskadi 21 SEP 2025 - 12:26h.

Investigan la muerte de un hombre agredido con arma blanca en el barrio de Solokoetxe en Bilbao

El apuñalamiento ocurrió a las 6:45 horas en la calle Fika donde encontraron a la víctima herida grave

BilbaoUn hombre, del que no han trascendido más datos, ha muerto después de recibir varias puñaladas en el pecho en un suceso que ha tenido lugar en Bilbao (Vizcaya), según la Ertzaintza. Tras ser atendido in situ por los sanitarios desplazados, que vieron que presentaba heridas de gravedad, lo evacuaron al Hospital de Cruces, donde finalmente ha fallecido este 21 de septiembre.

La víctima no se ha podido recuperar de la grave agresión que había sufrido. El aviso a emergencias llegó a las 6:45 horas por un altercado que se había producido en la calle Fika, en el barrio de Solokoetxe.

Hasta allí se movilizaron los agentes de la policía vasca, encontrando al afectado tendido en el suelo, siendo asistido por los médicos. No había ninguna otra persona en el lugar.

Buscan al autor o autores del homicidio

Sin que todavía haya sido identificado el fallecido, la Ertzaintza ya ha abierto una investigación para tratar de averiguar el origen del incidente y quién o quienes se vieron implicados.

Una vez que consigan avances en el caso, podrán localizar y detener al autor o a los autores del presunto homicidio con arma blanca.