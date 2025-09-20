Redacción Andalucía Europa Press 20 SEP 2025 - 12:48h.

El crimen se produjo el 10 de agosto cuando se encontró al hombre de 38 años ensangrentado en su casa

La víctima llevaba al menos dos días desaparecida y en la investigación se barajaron varias hipótesis

JaénUn hombre fue detenido el 21 de agosto por presuntamente matar a puñaladas a otro varón que fue encontrado muerto con heridas de arma blanca en la localidad de Lopera (Jaén).

Según ha detallado la Guardia Civil, en aquel crimen del 10 de agosto hallaron a la víctima en su domicilio ensangrentada y con claros signos de violencia, por lo que abrieron una investigación.

Desde el principio, se decretó el secreto de las actuaciones para salvaguardar los avances en el presunto homicidio. Los agentes trabajaron con varias hipótesis por la complejidad de la escena del crimen.

La víctima llevada dos días desaparecida

Además, no había testigos directos del suceso, que requirió recopilación de datos, inspecciones oculares y análisis forense con el visionado de las imágenes de cámaras de videovigilancia y uso de herramientas de análisis digital multidisciplinar.

A pesar de estas dificultades, desde el Instituto Armado consiguieron identificar al presunto responsable y establecer tanto la fecha como la hora concreta en la que ocurrieron los hechos.

Los investigadores averiguaron, por otro lado, que la víctima mortal, de 38 años, llevaba al menos dos días desaparecida, sin comunicarse con sus allegados.

Finalmente, la Benemérita llevó a cabo un operativo con tres entradas y registros a domicilios en Lopera para arrestar al sospechoso, tras obtener la orden judicial.

Implicado en otros robos en Lopera

Incluso recuperaron variedad de efectos sustraídos, ya que al hombre de 39 años se le atribuyen otros delitos. Un robo con fuerza en el que se llevó joyas y dinero, aparte de otro con violencia e intimidación.

En ese segundo golpe también en el mismo municipio, se apoderó de teléfonos móviles, efectivo y sustancias estupefacientes. Otro varón de 34 años ha sido investigado como presunto autor de un delito de receptación de lo robado.