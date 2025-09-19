El crimen se produjo tras varios días de discusiones y peleas continuas

Una turista británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm

El crimen de una británica de 66 años que murió en la noche del miércoles en un apartamento de Benidorm (Alicante) supuestamente estrangulada con un cable de aspiradora a manos de una amiga compatriota se produjo tras varios días de discusiones continuas.

Fuentes de la investigación han señalado a EFE que la detenida, de 64 años, por el homicidio y la víctima mortal llevaban varios días de convivencia en el apartamento localizado en el barrio del Rincón de Loix, una de las zonas favoritas de los británicos que acuden a Benidorm de vacaciones.

En esos días de convivencia, las dos amigas tuvieron numerosas peleas y discusiones verbales, según el testimonio de testigos presenciales.

La detenida no ha querido declarar y está en en calabozo

La detenida se halla en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional y se ha acogido a su derecho a no declarar, a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas, previsiblemente durante la jornada del sábado.

La Policía Nacional sigue investigando los pormenores de lo ocurrido la noche del pasado miércoles antes de que otra tercera persona telefoneara al 112 para avisando que una amiga le había confesado que había matado a otra estrangulándola con el cable de una aspiradora.

Cuando los medios sanitarios llegaron al apartamento, la mujer de 66 años ya había perdido la vida con claros indicios de asfixia, por lo que únicamente se pudo certificar el fallecimiento y, tras el levantamiento del cadáver por orden judicial, el traslado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para la realización de la autopsia