Las interesadas en formarse como árbitras pueden contactar en arbitros@fvf-bff.org o al 944238963

Bilbao‘Tú puedes ser la próxima, ¡Hazte árbitra!’ Así de directo es el mensaje de la campaña que han lanzado la Federación Vizcaína de Fútbol y el Comité de Árbitros para buscar mujeres que se animen a convertirse en árbitras y duplicar la cifra actual en dos temporadas. “Existe un futuro muy prometedor para la mujer en el arbitraje”, zanja el presidente del colectivo arbitral, Jon Aguirre.

La tarea no parece sencilla a tenor de las cifras. En la actualidad, en Vizcaya, las mujeres colegiadas no llegan a cincuenta de entre más de mil árbitros. El mundo del arbitraje femenino es un gran desconocido y eso genera “miedo” y “desconfianza”, dos razones de peso para que muchas ni se planteen la posibilidad de soñar con ser la persona encargada de dirigir un partido y tener plena autoridad para hacer cumplir las reglas en el terreno de juego.

Otra razón que desanima a otras candidatas es la idea de tener que renunciar a seguir como jugadora en un equipo si se opta por pitar durante los encuentros. No es así, según aclara el presidente del colectivo arbitral, “no tienen que elegir una u otra faceta”, porque “pueden compaginar jugar en un equipo con el arbitraje”.

Vizcaya es cantera de grandes futbolistas, pero también de reputados árbitros y árbitras. De ahí, que desde la Federación vizcaína y desde el Comité de Árbitros se recuerde que algunas de las profesionales que hoy en día están en la élite del arbitraje, arrancaron su carrera “hace apenas 10 años”.

Árbitras vizcaínas en la élite

Es el caso de Olatz Rivera Olmedo, ya internacional y dirigiendo encuentros de Liga F y Primera Federación masculina. Iragartze Fernández Esesumaga, árbitra asistente internacional, de la Liga F y de Primera Federación, al igual que Nahia Alonso Fernández. Arantza Gallastegui Pérez, árbitra de Primera Federación femenina y Tercera Federación masculina y Beatriz Arregui Gamir, árbitra de Primera Federación femenina.

Seguir sus pasos pasa por dar el paso de acercarse y que se sientan atraídas “al curso que pondremos próximamente en marcha” y que vean el mundo del arbitraje femenino “desde dentro”. Así, todas las que sientan que “pueden ser la próxima” pueden apuntarse en el email arbitros@fvf-bff.org o llamar para solucionar dudas al 944 238 963.