Ane lleva 27 años como el nombre favorito para niñas vascas y Oihan lidera, entre los niños

BilbaoLas familias vascas siguen eligiendo mayoritariamente nombres vascos para ponerles a sus hijos. Es la conclusión que se extrae del último informe del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) sobre los nombres más populares entre los bebés nacidos en la Comunidad Autónoma Vasca entre 2022 y 2024. Ane vuelve a situarse como el nombre más repetido entre las niñas de la comunidad, mientras que Oihan es el preferido para los niños.

Los nombres más repetidos, en el caso de las niñas, son Ane, Laia y June. Mientras que para los niños vascos los más elegidos con Oihan, Martin y Markel.

Ane vuelve a situarse una vez más, viene siendo así, desde 1998, como el favorito entre los nombres de niña en el País Vasco. Tal vez sea por su fonética suave, sumado a que es un nombre corto, fácil de pronunciar y además, euskaldun lo que le ha llevado a liderar el ránking desde hace 27 años. Tras él, se sitúan Laia y June, en segundo y tercer puesto, respectivamente, como otros de los nombres para niña más repetidos en Euskadi.

Las modas en los nombres

Tampoco será raro escuchar en un parque o calle del País Vasco, llamar a alguna niña: Malen, Nora, Nahia, Maddi o Irati, otros de los nombres más populares entre los pequeños, según el Eustat. En esto de los nombres, como en casi todo, hay modas. Así, por ejemplo, Nahia que durante años ocupó un puesto principal en este listado de favoritos, ha sido relegado por otras opciones como es el caso de Maren.

El 'top' tres de los nombres de niños son Oihan, Martin y Markel, seguidos de Julen, Aimar y Luka. Además, en los nombres de niños hay en el último informe nuevas incorporaciones, como es el caso de Hugo, Paul o Izan, mientras que las familias que optan por Iker, Ekhi, Adei y Hodei se reducen hasta hacer que salgan del ránking.

El 25,1% de los nacimientos, entre 2022 y 2024, corresponden a madres extranjeras, y, según Eustat, muchas de ellas optan también por nombres vascos para sus hijas. Muchas de ellas, eligen nombres de origen vasco que también tienen significado en otras lenguas, como Alaia (que en árabe y en euskera significa “alegría”), junto a otros más internacionales como Amira, Sofía o Sara. No así, en el caso de los niños donde los nombres más frecuentes, entre madres extranjeras, son Adam, Mohamed, Mateo, Rayan y Liam, sin presencia de nombres euskaldunes entre los cinco primeros, aunque Ander figura en el top 10.

Se da la circunstancia de que los nombres euskaldunes a veces tienen más de una grafía posible, que hace que se contabilicen como nombres diferentes. Es el caso de Nahia-Naia; Haritz-Aritz; Jon-Ion o Ane-Anne.