Bilbao“A bocajarro”, así resume Unai Eizagirre, presidente de la Asociación de Anguleros de Euskadi, la forma en la que el Gobierno Vasco les comunicó la decisión de suspender la campaña de angulas 2025-2026 en la reunión que mantuvieron el pasado 3 de octubre. La razón que se esgrime desde el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca es que, según varios informes científicos, “la población no alcanza los mínimos del Reglamento del Consejo Europeo”.

Así, este año no se podrá pescar angula en ninguna de las cuencas anguleras de Euskadi: Bakio, Butroe, Artibai, Deba, Las Arenas-La Peña, Abra-Las Arenas, Lea, Oka, Oria ni Urola.

Los anguleros hablan, claro, “no estamos en contra de la prohibición si se cierra en toda Europa, estamos en contra de que se cierre solo aquí”. Además, se muestran asombrados porque a principios de verano se abriera el plazo de inscripción para hacerse con una de las 150 licencias que se otorgan en el País Vasco para la pesca de angula y ahora se decida suspender la campaña

"Vendetta"

Desde luego, no les ha gustado la prohibición que califican de “vendetta” e “indecencia”. Tampoco entiende, que en los informes solo se hable del problema de la pesca, pero "¿Qué pasa con los depredadores y con el hábitat?”, se preguntan. En su opinión, “llevan 15 años con un plan de gestión que no funciona” y pretenden solucionar el problema reduciendo a cero la pesca sin tener nada más en cuenta.

Consideran que el Gobierno vasco actúa “de mala fe” y que con esta prohibición dinamita el relevo generacional. “Conozco a un chaval de 30 años que se ha comprado un barco y al que esta decisión le hace perder un 30 por ciento de trabajo”, advierte Eizagirre.

La decisión del departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca se ha tomado, según explican desde el Ejecutivo vasco, con base en dos informes y una resolución de diferentes instituciones. Por un lado, las conclusiones del último informe de post evaluación del Plan de Gestión de la Angula presentado por España a la Comisión Europea, la primavera pasada. Un informe, analizado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar en mayo de 2025 junto al resto de Planes de Gestión de los Estados miembros, y que recalca que “los objetivos tanto de escape como de reclutamiento de la especie están todavía lejos del objetivo que se marcó en el Reglamento del Consejo Europeo para la anguila del 2007”.

En la misma dirección, el Gobierno aporta los resultados del informe de AZTI que subrayan que “la especie no está mostrando signos de recuperación”. Así, las cosas, en las cuencas anguleras en las que habitualmente está permitida la pesca de la angula en la Comunidad Autónoma del País Vasco, este año estará prohibida. No se podrá pescar angula ni en Bakio, Butroe, Artibai, Deba, Las Arenas-La Peña, Abra-Las Arenas, Lea, Oka, Oria ni en Urola.