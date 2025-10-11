Redacción Euskadi 11 OCT 2025 - 12:00h.

El objetivo es atraer a 1.250 jóvenes de zonas urbanas e integrarlos en el primer sector

Vitoria-GasteizEl sector agrario vasco envejece. La edad media de los agricultores que están al frente de las explotaciones supera ya los 58 años. ¿Qué pasará con estas actividades cuando sus titulares se jubilen? En Euskadi se estima que existen 1.482 explotaciones agrarias en las que su propietario o está prejubilado o en puertas de cesar su vida laboral.

Algunos cuentan con hijos o familiares dispuestos a hacerse con las riendas del negocio, pero la mitad de esas explotaciones agrarias, que han demostrado ser viables, no tienen relevo y estarían abocadas a desaparecer tras la jubilación del agricultor titular. Un cierre que Euskadi quiere frenar buscando relevo generacional en el sector agrario vasco. El objetivo es atraer, durante los próximos 10 años, a 1.250 jóvenes desde zonas urbanas e integrarlos en el primer sector.

Para ello, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han puesto en marcha la ‘Estrategia Integral de Relevo Generacional del Sector Agrario Vasco’, con un presupuesto de 25 millones de euros para los próximos tres años.

Mantener vivas las explotaciones

En total, se plantean 22 medidas para acometer con éxito ese relevo generacional, mantener vivas las explotaciones, dinamizar el medio rural y ofrecer oportunidades reales a una nueva generación de agricultores.

Entre ellas, dos nuevas líneas de ayudas para apoyar los ‘espacios test agrarios efímeros’ y para la incentivación del relevo generacional en explotaciones agrarias. En ambos casos la ayuda se concederá a las personas cedentes de las explotaciones, es decir, a las personas titulares cercanas a la jubilación o ya jubiladas; y el afianzamiento del instrumento financiero ‘Sendotu’, que permitirá avalar préstamos a jóvenes en los primeros años de actividad, con una dotación prevista de 9,75 millones de euros.

Es decir, las administraciones vascas sufragarán durante dos años la contratación del nuevo agricultor, que tomará el relevo al frente de la explotación, y pagará hasta 50.000 euros al agricultor que se jubila y va a ceder su negocio.

Además, se ha previsto la puesta en marcha de dos campañas de sensibilización para visibilizar el valor estratégico del primer sector en la economía vasca y atraer nuevas vocaciones agrarias; la creación, por parte de las Diputaciones Forales, de oficinas de intermediación de explotaciones, que actuarán como puntos de encuentro entre personas cedentes sin relevo y jóvenes interesadas en incorporarse; la revisión y fortalecimiento del programa ‘Gaztenek’, mejorando su eficacia en la instalación de nuevas personas agricultoras.