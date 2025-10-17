Cuando los agentes llegaron al domicilio, la puerta del cuarto estaba atada con cuerdas que los efectivos policiales tuvieron que cortar para poder entrar

Una llamada de una vecina ha permitido el rescate: buscan al hijo de la octogenaria, que cuenta con numerosos antecedentes policiales

Compartir







BilbaoEncerrada en un caserío entre basura, excrementos, cadáveres de animales… y con la puerta de su habitación atada con cuerdas. Así es como agentes de la Ertzaintza han encontrado en Bilbao a una anciana de 84 años que ha sido rescatada y evacuada a un hospital. Las autoridades buscan ahora a su hijo, de 60 años y con numerosos antecedentes policiales.

Ha sido el departamento de Seguridad el que ha confirmado la apertura de una investigación por parte de la Ertzaintza, que localizó a la mujer en la vivienda el pasado 14 de octubre tras la llamada de una vecina.

La octogenaria permanecía encerada entre basura y cadáveres de animales

Cuando los agentes llegaron al lugar, un caserío de la capital vizcaína ubicado en la subida al monte Pasaagarri, encontraron a la octogenaria encamada y encerrada en una habitación llena de basura y excrementos.

La puerta del cuarto estaba atada con cuerdas que los efectivos policiales tuvieron que cortar para poder entrar, llegar hasta ella y atenderla.

Allí, los agentes comprobaron cómo había cadáveres de gatos y pájaros, además de perros heridos y en malas condiciones.

La mujer, rescatada y trasladada a un hospital: buscan a su hijo

Tras abordar su rescate, que fue posible gracias a la llamada de la vecina que alertó a los agentes, los efectivos desplazados hasta la vivienda procedieron a su evacuación inmediata al hospital de Basurto, dado su estado.

Por su parte, la Ertzaintza, como informa El Correo, ha señalado que buscan al hijo de la anciana, de 60 años y con numerosos antecedentes policiales.

Con la investigación todavía en marcha, este último se encuentra en busca y captura.