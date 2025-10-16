Gonzalo Barquilla 16 OCT 2025 - 17:44h.

La Ertzaintza investiga el presunto homicidio de una mujer de 53 años en la localidad de Zarautz, en Gupúzcoa. La policía autonómica vasca recibió el miércoles por la noche el aviso de la muerte de la víctima, de nacionalidad española.

Tras esta notificación inició una investigación que, según las primeras pesquisas, ha llevado a la Ertzaintza a detener por un presunto delito de homicidio a un hombre de 47 años y nacionalidad española, recoge 'EFE'.

El detenido por la muerte violenta de la mujer y su víctima carecían de relación afectiva, según han informado fuentes de la Ertzaintza. No hay indicios de que se trate de un crimen de violencia de género.

Un juzgado de Azpeitia se encarga del caso

Los agentes continúan con las pesquisas para poder esclarecer la muerte mientras el Instituto Vasco de Medicina legal realiza la autopsia al cadáver, precisan fuentes del caso, del que se encarga un juzgado de Azpeitia. Es la cuarta muerte violenta que se registra en el territorio en lo que va de año.