Cunde el pánico en una parada de autobús de Vitoria ante la aparición de una serpiente exótica

Maitena Berrueco 04 NOV 2025 - 15:49h.

Se trataba de un ejemplar de serpiente real de California, una especie no venenosa

Vitoria-GasteizHan pasado varios días, pero a muchos de quienes presenciaron la escena, que a continuación pasamos a relatarles, el susto aún les dura en el cuerpo. Ocurrió la tarde del pasado viernes 31, cuando la noche ya se había echado en la capital alavesa y muchos se preparaban para disfrutar de Gau Beltza o Halloween.

No hicieron falta siniestros disfraces ni sangrientos maquillajes para poner los pelos de punto a los viajeros que pacientemente esperaban, en ese momento, el autobús en la calle Pedro Asúa de Vitoria. De pronto, en la parada del bus, hizo su aparición una serpiente exótica y estalló el pánico en plena calle. Otros insospechados lugares en los que han aparecido serpientes.

El operativo para dar caza al animalito movilizó a la Policía Local de la ciudad y a efectivos de bomberos. Un despliegue que se saldó con el reptil capturado y trasladado a la protectora de animales. Los encargados de darle caza fueron los agentes de policía, ya que como detallan los bomberos en su parte de actuación: “A nuestra llegada, Policía Local la había atrapado y metido en una caja”.

No venenosa

Poco después se supo que se trataba de una serpiente no venenosa, aunque a los presentes poco les alivió esta información, tras el tremendo susto que se llevaron en su encontronazo con este reptil.

De color negro o marrón oscuro, con bandas blancas o crema alrededor de todo el cuerpo, es un ejemplar de serpiente real de California, Lampropeltis californiae, una especie no venenosa y que se comercializa con cierta asiduidad en el mercado de mascotas. En Canarias es ya la especie invasora que más preocupa.

Ya hace tiempo que la proliferación, en amplias zonas de Gran Canaria, de estas serpientes reales de California se ha calificado de plaga. Su expansión está generando problemas para la biodiversidad de la isla. Capaces de poner 10 huevos al año y de vivir más de 30, esta especie lleva años sembrando la alarma.