Redacción Euskadi 11 NOV 2025 - 13:31h.

Los piratas somalíes intentaron abordar el atunero por la popa pero fueron repelidos con disparos

BilbaoEl atunero de Bermeo, Intertuna Tres, ha evitado un ataque pirata en el océano Índico, donde el barco de la armadora Albacora se encontraba faenando. Dos disparos de advertencia de los guardias que navegaban en el atunero bastaron para que los piratas emprendieran la huida y el ataque quedara en un susto.

El intento de abordaje se produjo hace una semana, el martes 4, cuando al atunero vizcaíno se encontraba a 500 millas de la costa de Somalia. Al parecer, los piratas somalíes se acercaron en una lancha rápida con intención de acceder al pesquero por la popa. Sin embargo, la rápida reacción de los tripulantes obligó a los atacantes a desistir y huir, tras los disparos realizados por el personal de seguridad del barco.

No es el primer intento de ataque pirata que sufre un barco vasco en el Índico, donde tras un periodo de relativa calma, la inseguridad ha vuelto a instalarse. Así, de enero a septiembre de 2025, el número de incidentes de piratería y robos a mano armada contra buques mercantes ha aumentado un 46,8% respecto al mismo periodo del año pasado, a causa del "récord histórico de ataques registrados en aguas del estrecho de Singapur", según el informe más reciente del International Maritime Bureau (IMB).

Este informe apunta a que en aguas de Somalia y el golfo de Adén no se registraron incidentes en el tercer trimestre de este año, previsiblemente debido a las condiciones del monzón. Sin embargo, IMB recuerda que en la primera mitad del año, 26 tripulantes fueron tomados como rehenes en tres ataques a pesqueros y advierte de que no debe bajarse la guardia.