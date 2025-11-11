Redacción Euskadi Agencia EFE 11 NOV 2025 - 13:49h.

San SebastiánEl pasado domingo 9 de noviembre era la cuarta vez en su vida que Rafa Pajares, un médico de UCI del Hospital General de Segovia, corría la histórica y exigente Behobia-San Sebastián, una carrera de 20 kilómetros que para él quedó “rota” a mitad de trayecto, cuando abandonó para salvar la vida a otro corredor que había sufrido una parada cardiorrespiratoria.

“Iba con cascos y empecé a ver que la gente miraba hacia atrás y señalaba, me quité el auricular y oí la palabra ‘parada’, eso me puso en alerta”, recuerda este médico aficionado al 'running', que no lo dudó y se acercó al corredor, de unos 40 años, que había caído fulminado al suelo, "estaba inconsciente, con convulsiones y con una respiración agónica", rememora.

Al poco tiempo, "dejó de tener pulso y de respirar”. Se debatía entre la vida y la muerte. Rafa, junto a otro médico de UCI de Burgos y una enfermera anestesista, que también participan en la mítica carrera, supieron que la única forma de salvarle la vida era realizarle las maniobras de reanimación.

"Se hizo largo"

Mientras Rafa se encargaba de la ventilación, sus compañeros hacían las compresiones, así, durante “10 o 12 minutos”, hasta que llegó la UVI Móvil: “Se hizo largo”, recuerda Rafa.

Cuando el corredor fue estabilizado y trasladado al hospital, Rafa sintió el alivio de haber ayudado a salvar una vida, aunque reconoce que, a pesar de estar acostumbrado por su trabajo a lidiar con situaciones muy complejas, vivir algo así es “muy duro” y “te rompe”.

En medio de la montaña, con la mitad de la carrera por delante, “había que seguir corriendo” y Rafa terminó la prueba y llegó a Donostia, aunque “el ánimo era otro”. No es la primera vez que este médico ‘runner’ se enfrenta a una situación similar en carrera, ha atendido a otras tres personas más.

Rafa lamenta que la moda del 'running' haya hecho que se pierda el respeto a correr y a las distancias. “En la misma Behobia, había muchísima gente, algunos deshidratados, mal nutridos, sin tomar los geles... ”, denuncia.

Este médico alerta de los síntomas que pueden alertarnos de estar sufriendo una parada cardiorrespiratoria: como una cefalea, sobre todo si hace calor; calambres; sensación de llenado gástrico; náuseas, mareos o empezar a dormirse. “Hay que parar, no hay que seguir corriendo y esperar la ayuda sanitaria”, no se puede esperar hasta no aguantar más, advierte.