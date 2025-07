"Me quedo con lo más importante que soy un auténtico milagro" contaba Nerea

La médico Intensivista del Hospital San Cecilio asegura que el caso "es tan especial para nosotros, no se nos va a olvidar nunca"

GranadaNerea Castellón es una joven granadina que ha conseguido salir de una parada cardiorrespiratoria que se prolongó durante una hora y que le hizo estar más cerca de la muerte que de la vida. Este viernes ha salido del hospital después de haber superado los peores pronósticos. Los médicos están sorprendidos por cómo ha conseguido salir adelante, como cuenta en el vídeo Antonio Lasso.

Nerea iba conduciendo cuando empezó a encontrarse mal y sufrió un tromboembolismo pulmonar,.

“Lo único que recuerdo es a mi padre metiéndome en el coche”, contaba Nerea a Informativos Telecinco.

Un mes en la UCI entre la vida y la muerte

La joven ha pasado 27 días en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte por un parada cardiorrespiratoria de una hora, ahora su familia y amigos celebran aliviados que Nerea sigue entre ellos.

Olivia, madre de Nerea, recuerda emocionada cómo en aquel momento “se me paró la vida” y rezaba para que “no se llevasen a mi niña. Me iba destrozada y volvía destrozada. No he fallado ni un día, hasta que despertó".

El trabajo del equipo médico ha sido fundamental para que Nerea no haya tenido secuelas irreversibles.

Purificación Fernández Morales, médico Intensivista del Hospital San Cecilio asegura que desde que ingresó Nerea “no podíamos separarnos de ella cada dos minutos porque se no iba”. Tras un mes centrados en la joven, ahora se va a su casa por su propio pie, “este caso es tan especial para nosotros, no se nos va a olvidar nunca. El esfuerzo merece la pena.”, afirma la intensivista que no se separó de su paciente durante todo ese tiempo.