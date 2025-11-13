Redacción Euskadi 13 NOV 2025 - 11:22h.

Otros tres hombres de 46, 48 y 60 años han sido rescatados del piso y evacuados al hospital

Nerea huyó con su hijo de un incendio en Vizcaya: "La casa se volvió naranja"

BilbaoEste jueves 13, los vecinos de la calle El Carmen de Barakaldo han despertado con el ruido de las sirenas de las dotaciones de bomberos, patrullas de la Ertzaintza y de la Policía Local que acudían, cuando aún no había amanecido, al aviso de un incendio en un edificio de seis plantas.

En concreto, el fuego se ha desatado, por causas que aún se desconocen, en el tercer piso del portal número 3 de la citada calle y ha arrasado la vivienda y provocado varios heridos, uno de ellos tras caer por la ventana cuando, presumiblemente, intentaba salvar su vida, huyendo del voraz incendio. No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo, en Lleida hace dos años una mujer murió al tirarse por la ventana para huir de un incendio.

El hombre, de 48 años de edad, se encuentra herido grave. La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, detallaba que estaba ingresado en el Hospital de Cruces "con heridas de pronóstico reservado". En total, ocho personas han tenido que recibir asistencia sanitaria y cuatro de ellas, también ser evacuadas al Hospital de Cruces por inhalación de humo y otras heridas.

Desalojados ocho vecinos

Los bomberos han logrado extinguir el fuego que comenzó, sobre las 05.50 horas, en el tercer piso de un inmueble de la calle El Carmen de la localidad vizcaína. Precisamente, una de las personas que residía en esa vivienda, un hombre de 48 años, ha sido trasladado en estado grave al Hospital de Cruces, tras haberse precipitado desde una de las ventanas de la vivienda, supuestamente, para huir de las llamas.

Otros tres hombres, de 46, 48 y 60 años, que se encontraban en el interior de la vivienda afectada, también han tenido que ser trasladados a centros sanitarios de Barakaldo, uno al Hospital de Cruces y los otros dos, al Hospital de San Eloy.

Además, ocho vecinos del edificio han tenido que ser desalojados de sus domicilios durante los trabajos de extinción, aunque ya han podido regresar a ellos.

A lo largo de la mañana, la Ertzaintza realizará una inspección ocular en el domicilio para tratar de esclarecer las causas que originaron el fuego.