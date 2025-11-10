Logo de telecincotelecinco
Un piloto de avión revela por qué el uso imprudente del móvil puede convertirse en un riesgo durante un vuelo

Un piloto de avión revela por qué el uso imprudente del móvil puede convertirse en un riesgo durante un vuelo
Un piloto de vuelo desvela el peligro de usar el móvil en el avión
El piloto comercial Ramón Vallès advierte que un uso imprudente del móvil o de otros dispositivos electrónicos durante el vuelo puede convertirse en todo un riesgo. “Recientemente hemos visto algún incidente de una batería de un dispositivo electrónico que, por alguna circunstancia que habría que investigar, se ha prendido fuego dentro del avión”, explica en un vídeo de TikTok.

Vallès señala que los móviles, las baterías externas, las tabletas y los ordenadores tienen elementos capaces de sobrecalentarse y provocar un incendio si no se usan bien. "Siempre que carguéis un dispositivo en el avión, que esté controlado, que esté a la vista, que esté ventilado", resalta.

¿Qué ocurre con las baterías de litio?

Ramón Vallès señala que es muy relevante que nunca se carguen estos dispositivos en el interior de un bolsillo: "No carguéis nunca dentro del bolsillo o de la mochila, porque la temperatura sube, no hay ventilación posible y ahí corre el riesgo de que se prenda fuego”.

El piloto aclara una de las dudas más cuestionadas por los viajeros: las baterías de litio. Estas deben de ir en cabina para mantenerla “en todo momento controlada” y se sobrecalienta. En caso de que ocurriese, Vallès asegura que se baja la temperatura con líquido, con agua fría y se sigue un procedimiento establecido por la tripulación para evitar un incendio.

