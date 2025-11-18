Redacción Euskadi 18 NOV 2025 - 13:22h.

El policía supuestamente beneficiado obtuvo la plaza de suboficial, con la segunda mejor nota

Una opositora a Policía se examina en Euskadi, sola y de noche por su religión

BilbaoLa presunta filtración de un examen a un agente de la localidad vizcaína de Santurtzi que consiguió la plaza de suboficial, en un proceso de oposición a la Policía Municipal, se ha cobrado ya su primera víctima. La concejala de Seguridad, Sonia López, ha sido retirada de todas sus responsabilidades.

La alcaldesa de Santurtzi alega haber perdido la confianza en la edil, por lo que ha sido apartada, a la espera de saber si López dimite de su cargo. Las filtraciones en la OPE de Osakidetza en 2016-2017 mantiene a dos cirujanos plásticos como investigados.

Esa fórmula, empleada desde el consistorio, la de la ‘pérdida de confianza’, es la que emplean las empresas para llevar a cabo un despido disciplinario cuando se produce un incumplimiento grave y culpable del trabajador o trabajadora, lo que impide que el vínculo laboral continúe por un cauce normal.

La intrahistoria

En este caso, tras la decisión de apartar a la responsable municipal de Seguridad, podría estar el malestar que ha cundido entre el cuerpo de la Policía Municipal de Santurtzi al sospechar que esta concejala pudo filtrar el examen. Al parecer, la política mantendría una relación sentimental con uno de los policías que se presentó a la oposición. Un hecho, que como máxima responsable de Seguridad, debería haber comunicado. No lo hizo y eso ha provocado la pérdida de confianza.

Diez candidatos se presentaron al examen de la Oposición de la Policía Municipal de Santurtzi. En juego había tres plazas, y el compañero sentimental de la concejala logró la plaza de suboficial, al conseguir la segunda mejor nota. Los rumores comenzaron a circular por la comisaría, al sospechar que, tal y como adelantó El Correo, Sonia López pudo aprovechar su cargo para supuestamente filtrar el examen a este agente.