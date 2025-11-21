Redacción Euskadi 21 NOV 2025 - 11:59h.

El Superior vasco estima que hubo intimidación y que fueron agresiones sexuales y no abusos

Un testigo afirmó haber visto al monitor de surf "sujetar el culo a un niño por dentro del pantalón"

San SebastiánEl Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha elevado a 88 años y 5 meses de cárcel la pena de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, de 71 años y 5 meses, al monitor de surf de Hondarribia condenado por abusar sexualmente de 11 alumnos menores y por posesión de material de explotación sexual infantil. Además, eleva las indemnizaciones a sus víctimas en un 30 por ciento. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía y las acusaciones particulares interpusieron varios recursos a la primera sentencia. Ahora, la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV ha estimado varios motivos de impugnación recogidos en esos recursos y concluye que fueron agresiones sexuales porque sí hubo intimidación y no abusos.

Así, mientras que la Audiencia de Gipuzkoa descartó la intimidación y concluyó que los hechos probados eran constitutivos de delitos de abuso sexual contra menor de 16 años en su modalidad de prevalimiento de situación de superioridad, el Superior vasco estima que los hechos declarados probados y por los que fue condenado el acusado fueran considerados delitos de agresión sexual y no abuso al estimar la existencia de intimidación.

Hubo violencia emocional

En su primera sentencia, el tribunal no apreció la existencia de miedo en las víctimas y remarcó la condición de superioridad del acusado al ser profesor y un adulto. El TSJPV interpreta que se debe incluir la violencia emocional cuando existe violencia hacia menores.

La conclusión del Superior vasco es que se debe modificar la calificación jurídica en todos los casos, salvo en uno y, por tanto, que sean consideradas agresiones sexuales a menores de 16 años, en seis casos agresiones continuadas. De manera que fija penas entre cinco y 13 años y medio de prisión.

La Audiencia donostiarra había fijado que el acusado indemnizara a las víctimas con unas cantidades que oscilaban desde los 3.000 a los 30.000 euros. Sin embargo, el TSJ vasco eleva las indemnizaciones que deberá pagar el acusado a cada víctima en un 30 %.

Además, mantiene los 5 meses de cárcel impuestos por la Audiencia de Gipuzkoa por el delito de posesión de material de explotación sexual infantil. La resolución no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

"Por debajo del pantalón"

El monitor de surf condenado fue detenido en Hondarribia en agosto de 2021, cuando tenía 37 años, por unos hechos que habrían ocurrido a lo largo de diez años, entre 2011 y 2021, cuando impartía clases de surf y skate. Sus víctimas eran sus propios alumnos. En agosto de 2021, seis de ellos le denunciaron y propiciaron la investigación que acabó con su detención. El juicio se celebró el pasado mes de marzo en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y pese a que la Fiscalía solicitaba 85 años de cárcel, finalmente fue condenado a 71 años y cinco meses.

Durante el juicio, un testigo llegó a relatar haber visto al monitor sentado en una furgoneta estacionada en Irun, con las manos "por debajo del pantalón" de un niño "de unos doce años, sujetándole los glúteos" delante de él, mientras otros chavales estaban sentados en la parte delantera del vehículo "mirando móviles".