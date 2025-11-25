El tenor donostiarra Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026

Maitena Berrueco 25 NOV 2025 - 14:04h.

Elegido por unanimidad entre 56 candidatos, recibirá la distinción el 20 de enero de 2026

Xabier Anduaga, mejor cantante joven en los Oscar de la ópera: "La presión me motiva"

San SebastiánSan Sebastián ya tiene a su próximo Tambor de Oro 2026, será el tenor Xabier Anduaga (Donostia, 1995). La elección no ha sido fácil, ya que había un total de 56 candidatos que optaban a recibir el máximo galardón que concede la ciudad vasca. Sin embargo, en esta ocasión, no ha habido lugar a discrepancias, ya que Anduaga ha sido elegido por unanimidad por la Junta de Portavoces.

Será el próximo 20 de enero de 2026, Día de San Sebastián, cuando el músico donostiarra reciba la distinción a la que optaban deportistas, artistas, músicos, directos de cine y así hasta más de medio centenar de candidatos. Algunos de ellos tan conocidos como el cantante Bruce Springsteen o el cocinero Karlos Arguiñano.

Así, Anduaga toma el relevo a la productora cinematográfica 'Moriarti Produkzioak', de los cineastas Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, que fueron galardonas con el Tambor de Oro 2025.

El premio más querido

La concesión del Tambor de Oro se realiza desde 1967 para premiar a las personas, físicas o jurídicas, que como consecuencia de su quehacer diario, por su trayectoria y proyección profesional o por cualquier otra razón, hayan contribuido de forma activa y notoria en la consolidación de una imagen externa positiva y atractiva de la ciudad, ampliando su potencial turístico, posibilitando el conocimiento de la misma, etc.

Aunque inicialmente solo podía ser otorgado a personas que no hubieran nacido en Donostia, en 1986 se modificó la normativa para permitir que el Tambor de Oro también pudiera recaer en los nacidos en San Sebastián, como es el caso del tenor Xabier Andueza.

Desde niño en la música

En las biografías que se pueden leer sobre Anduaga, se detalla que nació en San Sebastián en 1995 y que desde niño estudió música y empezó a cantar en el Coro del Orfeón Donostiarra, donde debutó como solista. Se formó profesionalmente en Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco, junto a su maestra Elena Barbé.

En 2016, entró a formar parte de la Accademia Rossiniana de Pesaro y realizó su debut operístico internacional como Cavalier Belfiore en Il Viaggio a Reims. En los primeros años de su carrera, Anduaga destacó en roles rossinianos y amplió su repertorio hacia el bel canto, actuando en escenarios como el Teatro Colón, el Théâtre des Champs-Élysées, el Rossini Opera Festival, el Musikverein de Viena, la Opéra National de París, el Teatro Real y la Hamburg State Opera.

En 2019 ganó el Primer Premio en el Concurso de Canto Operalia en las categorías general y de Zarzuela. Otros reconocimientos incluyen el Premio Internacional de Ópera 2021 al Mejor Joven Cantante y el Premio Ópera XXI. Entre sus compromisos recientes destacan sus debuts en el Metropolitan Opera (L’elisir d’amore), la Royal Opera House y el Gran Teatro del Liceu (Don Pasquale), así como sus actuaciones en el Teatro Real (La sonnambula), el Teatro di San Carlo (I puritani) y la Ópera de Las Palmas (Lucia di Lammermoor).