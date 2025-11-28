Maitena Berrueco 28 NOV 2025 - 14:31h.

Viajaban para donar 9 camiones y todoterrenos, y dar formación a los bomberos locales

San SebastiánNi por tierra, ni por mar, ni tampoco por el aire. No se puede salir de Guinea-Bisáu porque todas sus fronteras han sido cerradas a cal y canto, tras el golpe de Estado que ha sufrido el país africano, este pasado miércoles 26 de noviembre. Una situación que ha pillado allí a un grupo de cooperantes de la ONG donostiarra Ekinbide, entre ellos varios bomberos. Pese al toque de queda, el cierre de fronteras y la visita de militares armados, “todos están bien”, tranquiliza la ONG.

Llegaron al país africano, el lunes 24 de noviembre, un día después de las elecciones generales. Tras la semana de formación, un tercio de la expedición pensaba regresar a casa el sábado 29 de noviembre, mientras que el resto continuaba a Sierra Leona. Por el momento, la situación se encuentra paralizada ante el cierre de fronteras, que impide la salida del país.

El convoy humanitario partió el pasado 10 de noviembre desde la localidad navarra de Larumbe para llevar a Guinea-Bisáu y Sierra Leona, nueve vehículos de bomberos, cuatro camiones y cinco todoterrenos, y ofrecer formación a bomberos de las ciudades de Bafatá y Gabú.

Toque de queda y militares con ametralladoras

La expedición, formada por ocho bomberos guipuzcoanos y cuatro navarros, además de un responsable de prensa, un mecánico y un veterinario, se encuentra retenida en Bafatá (Guinea-Bisáu) por el golpe de Estado en el país africano. A pesar de la incertidumbre y la tensión, los cooperantes se encuentran “sanos y a salvo”, aunque el país vive una situación política excepcional y se ha decretado un toque de queda, entre las 21:00 de la noche y las 6:00 de la mañana. Los cooperantes vascos retenidos se encuentran alojados en el edificio de Radio Mulher, y “han recibido la visita de cuatro miembros del ejército, armados con ametralladoras, para garantizar la seguridad y control de la emisora”. Los militares han continuado apostados en la puerta del edificio. La comunicación con la Embajada española en Guinea-Bisáu es fluida y esperan indicaciones.

En cualquier caso, y pese a la situación, “todos los voluntarios están bien, a la espera de que reabran las fronteras para volver a casa”, algo que podría ocurrir este próximo sábado 29. Mientras, algunos regresan a Euskadi, una parte de la expedición tiene previsto continuar hasta Sierra Leona vía Guinea-Conakri, para llevar al Parque de Bomberos de Freetown y a las organizaciones Cáritas y Don Bosco Lungi cinco vehículos que cumplirán diversas funciones una vez en destino.

6.000 kilómetros, nueve vehículos y una segunda vida

En lo que respecta a la labor de las organizaciones en el país africano, los vehículos donados: un camión de bomberos IVECO para Gabú y tres todoterrenos para los Hospitales de Bafatá, Gabú y la ONG Periodistas Solidarios (impulsores del proyecto Radio Mulher) van equipados con material de bomberos (mangueras, lanzas y trajes de intervención, además de trípodes, arneses y cuerdas) para el Parque de Gabú, así como con camillas y medicamentos, para los hospitales, respectivamente.

Durante el período de estancia en las ciudades, los bomberos voluntarios de Ekinbide darán formación en Protección Civil, Emergencias, Extinción de Incendios, Rescate en Pozos, así como en el manejo de los vehículos a los integrantes de los diferentes parques de bomberos. Por otro lado, y en colaboración con la ONG andaluza Periodistas Solidarios, Ekinbide y Ayuda Contenedores han trasladado en los vehículos materiales como gafas de ver, un sillón de dentista, material sanitario como batas, bisturís, vendas y mascarillas, que irán al hospital de Bafatá y al centro de salud de Candemba Uri.

Por último, se ha donado material médico a diferentes Centros de Salud de Senegal, Guinea Bissau y Sierra Leona. Todas estas actividades se enmarcan dentro del marco del Proyecto de Cooperación Internacional en Bafatá, que Ekinbide viene realizando desde 2022. Este año, en colaboración con Ayuda Contenedores, amplía su radio de acción a Sierra Leona.