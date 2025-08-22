Solo uno de estos vehículos puede llegar a costar 800.000 euros por toda la tecnología que incorporan para luchar contra incendios pero también para ayudar en otras catástrofes

Los medios humanos son importantes para enfrentarse a los incendios forestales, pero también los técnicos: aquí hablamos de los vehículos de bomberos que incorporan avanzada tecnología que ayuda a los efectivos a extinguir las llamas. La periodista Tatiana Ojeda nos muestra cómo son estos camiones y la equipamiento con el que cuentan.

La imagen que solemos ver cuando hablamos de extinción de incendios son las de las llamas, pero para luchar contra ellas hay que estar bien preparados. Los camiones de bomberos son una parte imprescindible en esto. De una fábrica ubicada en Sevilla es de dónde salen los vehículos de emergencias que intervienen en todo tipo de catástrofes.

Vehículos, que no solamente pueden transportar muchísimos litros de agua y una dotación de bomberos, sino que también cuentan con todo tipo de herramientas como escaleras, mangueras de una decena de metros de extensión, aspiradores de cenizas, cámaras térmicas, entre otras. Un camión como este, por ejemplo, estuvo en los incendios recientes de Tarifa, en la mezquita de Córdoba y en la DANA, de Valencia.

Un camión de bomberos puede costar 800.000 euros

En esta fábrica de Sevilla se hacen camiones de bomberos para España, pero también para exportar a otros países. Solo uno de estos vehículos puede llegar a costar 800.000 euros. Muchos de estos vehículos se están utilizando y se han utilizado en incendios como el de Cádiz.

Además, esta empresa es pionera en la fabricación de vehículos de dimensiones reducidas para zonas urbanas de difícil acceso. Los precios de estos vehículos llegan a alcanzar los 800.000 euros, según Francisco Algaba, jefe de taller.

Cada vez los vehículos llevan incorporadas más medidas de seguridad, porque el objetivo, además de acabar con el fuego, es el de mantener a nuestros bomberos a salvo.