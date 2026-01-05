La dificultad de acceso al lugar donde se encontraba el cuerpo ha obligado a la intervención del helicóptero de la Ertzaintza

El senderista de 54 años, hallado muerto, había desaparecido este domingo en el Parque Natural de Peñas de Aia, en Oiartzun (Guipúzcoa). Su cadáver ha sido localizado por los Servicios de Emergencia de Euskadi y finamente recuperado por un helicóptero de la Ertzaintza.

El cadáver ha tenido que ser rescatado de una zona de difícil acceso con la intervención de un helicóptero de la Ertzaintza, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La familia de la víctima avisó de su desaparición sobre las diez de la noche de este domingo, preocupada porque el hombre había salido al monte por la mañana y no había regresado a su domicilio.

Un dispositivo buscaba desde este domingo por la noche al senderista desaparecido

Tras solicitar ayuda para su localización del desaparecido, poco antes de la medianoche se estableció un dispositivo de búsqueda coordinado por un técnico de la Dirección de Atención de emergencias del Gobierno Vasco.

En el dispositivo han participado recursos de la Ertzain-etxea de Errenteria, el helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, Bomberos, Policía local y Cruz Roja.

Tras las labores de búsqueda, el cuerpo sin vida del montañero ha sido localizado alrededor de las diez de la mañana de este lunes en Peñas de Aia.

La dificultad de acceso al lugar donde se encontraba el cuerpo ha obligado a la intervención del helicóptero de la Ertzaintza que, tras rescatarlo, lo ha trasladado hasta el punto de encuentro con la funeraria. La víctima será trasladada al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián.