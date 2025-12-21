La Guardia Civil ha rescatado a dos senderistas arrastrados por un alud en La Rioja

Los agentes han destacado la complejidad del rescate, realizado en un entorno en el que "cada metro de aproximación suponía un riesgo"

EzcarayUn helicóptero de la Guardia Civil ha rescatado a primera hora de la tarde de este domingo a dos senderistas que se han visto sorprendidos por un alud de nieve cuando realizaban una ruta en el entorno de la estación riojana de esquí Valdezcaray.

Según ha informado el servicio de emergencias SOS Rioja, estos dos hombres, vecinos de Haro de 55 y 58 años, han sido quienes han alertado de que habían quedado atrapados por una avalancha de nieve mientras realizaban senderismo con crampones (adaptadores de calzado para andar en nieve) por una de la caras del Monte San Lorenzo.

El hombre, trasladado al Hospital San Pedro de Logroño

El sistema de localización de llamadas ha permitido a los servicios de emergencias conocer su ubicación exacta, tras ser arrastrados por la nieve unos 200 metros y quedar en una zona a la que no se podía llegar con rapidez a pie, por la fuerte pendiente del terreno y por la nieve caída, explica el comunicado.

Por eso se movilizó, por un lado al helicóptero de la Guardia Civil Cuco y por otro al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), que pudo acceder al lugar también con la ayuda del personal de estación de esquí, que puso en marcha un remonte a pesar de que las instalaciones están cerradas.

El helicóptero ha trasladado al Hospital San Pedro de Logroño al hombre de 58 años para tratar las posibles fracturas que tenía, en especial en los pies; su compañero ha sido evacuado a una zona cercana desde donde ha acudido a otro centro sanitario por sus propios medios.

La complejidad del rescate

La Guardia Civil, por su parte, en otro comunicado, ha incidido en la complejidad de este rescate, realizado en un entorno en el que "cada metro de aproximación suponía un riesgo" debido a las turbulencias provocadas por el viento, a la niebla y a que las propias aspas de la aeronave creaban nubes de nieve.

Por ello, explican, los pilotos tuvieron que intentar la aproximación en varias ocasiones, hasta encontrar una ruta alternativa que les permitiera mantener la altura y aproximarse lentamente al lugar del accidente.