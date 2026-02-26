Airam Concepción se encuentra en paradero desconocido desde el lunes 16 de febrero

Actualmente, el trabajo de búsqueda se está centrando también en el intento de localización de su teléfono móvil

La angustia continúa en la isla de La Palma al cumplirse diez días de la desaparición de Airam, el joven de 20 años con autismo y altas capacidades que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado lunes 16 de febrero. Todavía en busca de nuevas pistas, las investigaciones se centran ahora en las cámaras de seguridad y el intento de geolocalizar el teléfono móvil del desaparecido.

La última vez que fue visto, Airam se bajaba de una guagua en Santa Cruz de La Palma, momento en el que se le perdió la pista. Hijo de una conocida cineasta de la isla, Mercdes Afonso, esta afirmó que Airam podría haber sufrido un "colapso de autismo" y que probablemente se encontraría con "miedo, muy cansado y escondido".

En busca de nuevas pruebas

La última jornada de búsqueda estuvo marcada por un rastreo mucho menos activo sobre el terreno, algo que destaca en comparación con el gran despliegue que se llevó a cabo durante los días anteriores.

Los efectivos, que prosiguen con el rastreo del joven, se han ido centrando en recorrer diversos caminos de la isla, tratando de localizar nuevas pistas que puedan orientar el operativo. Durante esta semana, los trabajos se han focalizado intensamente en dos puntos clave donde se han hallado indicios del paso de Airam por el lugar.

El primero ha sido el Mirador de Risco Alto, situado en Los Cancajos, lugar donde apareció la mochila del joven. El segundo escenario de interés ha sido el entorno de la Virgen del Pino, donde los equipos de rastreo encontraron trozos de tela negra que están siendo investigados.

Se mantiene activa la investigación tecnológica

Mientras disminuye la presión sobre el terreno, la Policía Judicial mantiene activa la investigación tecnológica. Los agentes siguen revisando minuciosamente cada una de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y analizando los movimientos que captaron los dispositivos.

Asimismo, el trabajo se está centrando también en el intento de localización de su teléfono móvil. El objetivo de este análisis forense es encontrar nuevos indicios digitales que permitan activar otra línea de investigación para dar con el paradero de Airam.