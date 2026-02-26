Redacción Euskadi 26 FEB 2026 - 04:30h.

Le operaron de un cáncer de próstata y no hubo mala praxis pero les condenan por no informarle de los riesgos

El cáncer de próstata afectará a uno de cada cinco hombres: "Con un análisis de sangre puede detectarse a tiempo"

Compartir







San SebastiánEl Tribunal Supremo ha condenado a dos urólogos a abonar 25.000 euros a un paciente al que operaron en San Sebastián de cáncer de próstata, no porque la intervención estuviera mal hecha ni porque no fuera con la técnica quirúrgica adecuada sino porque no le informaron correctamente de los riesgos de la crioterapia, menos invasiva, pero que le ha provocado disfunción eréctil e incontinencia urinaria.

11 años ha tardado en llegar esta sentencia que da la razón al paciente y que revoca el fallo anterior de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Tras la cirugía, el afectado comenzó a padecer diversas secuelas: incontinencia urinaria, disfunción eréctil y neuralgia. Denunció ante la justicia su caso, al entender que le habían informado de los riesgos de la técnica médica aplicada.

PUEDE INTERESARTE Las siete dudas más repetidas sobre el pene, resueltas por un urólogo experto en salud sexual masculina

La intervención se llevó a cabo en el año 2015, cuando el afectado, diagnosticado de un cáncer de próstata, fue sometido a una técnica de crioterapia sin que conste en los autos que el hombre fuera advertido formalmente de los riesgos específicos de la intervención aplicada.

No hubo información pero tampoco mala praxis

El único documento de consentimiento firmado por el paciente era el relativo a la extirpación quirúrgica total o parcial de la próstata, inicialmente planteada, pero no a la crioterapia finalmente practicada. En este sentido, el Supremo rechaza que una factura por el importe de la crioterapia pueda suplir la exigencia legal de consentimiento formalizado por escrito.

PUEDE INTERESARTE Un oncólogo del Hospital Ramón y Cajal destaca los avances de personalización del tratamiento en el cáncer de próstata

Los dos urólogos no incurrieron en ningún caso en mala praxis, la cirugía que se le practicó estaba médicamente indicada y las secuelas se encuadran dentro de las habituales en estos casos, pero la sentencia entiende que se vulneró el derecho fundamental del enfermo a decidir sobre su salud, al verse privado de poder valorar los peligros reales de la crioterapia antes de ser operado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así, el Supremo impone una indemnización de 25.000 euros que deberán afrontar los dos urólogos y su aseguradora, y desestima los 62.000 euros que reclamaba el demandante.

El mayoritario en hombres

El cáncer de próstata es uno de los tumores más comunes entre los hombres y representa la tercera causa de muerte por cáncer en varones en España, solo superado por el cáncer de pulmón y el colorrectal. Según datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en 2023 casi 6.000 hombres fallecieron por esta enfermedad. Lo más preocupante de todo esto es que en sus etapas iniciales suele ser silencioso, con pocos o ningún síntoma.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En 2024, el cáncer se convirtió en la principal causa de muerte en Euskadi, representando un 27% de los fallecimientos totales. Así, 150.000 cánceres fueron detectados en 2024, con una media de edad de 68 años en los pacientes. El cáncer de próstata fue el más mayoritario en hombres, y produjo el 9,4% de las muertes.