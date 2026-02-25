El hijo del actor Rodolfo Sancho, condenado a cadena perpetua, permanece en la prisión de Surat Thani, una cárcel de máxima seguridad en el sur del país

Rodolfo Sancho desvela el motivo por el que lleva un año y medio sin visitar a su hijo, Daniel Sancho, en la prisión de Tailandia

Casi tres años desde que el nombre de Daniel Sancho diera la vuelta al mundo tras ser detenido en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, han salido a la luz nuevos detalles sobre su situación.

El hijo del actor Rodolfo Sancho, condenado a cadena perpetua, permanece en la prisión de Surat Thani, una cárcel de máxima seguridad en el sur del país, a la espera de la resolución de los recursos presentados por su defensa. Desde la prisión, ha trascendido la última petición del joven relacionada con su vida privada.

Tal y como ha adelantado '20 Minutos', Daniel, consciente de su situación judicial, habría pedido a su expareja que deje atrás la historia sentimental que hace años vivieron.

"El condenado le ha pedido a través de terceros que rehaga su vida y olvide los años que pasaron juntos y las promesas de un amor eterno que se rompió cuando Edwin quiso dar un paso adelante y oficializar su romance", ha indicado el citado medio.

Asimismo, señalan que Daniel ya no podía "seguir conviviendo en un triángulo sentimental con demasiadas fisuras".

Laura fue su última pareja antes de su detención en 2023. Con ella había mantenido una relación sentimental durante cinco años.

De acuerdo al citado medio, el hijo del actor mantenía "contacto fluido y varios encuentros" con Laura y Edwin Arrieta al mismo tiempo durante su paso por Madrid, sin embargo, la joven "siempre pensó que el colombiano era un amigo empresario con el que su chico estaba haciendo negocios".

Tras conocerse el crimen de Sancho, uno de los más mediáticos de los últimos años, decidió poner punto y aparte a su historia de amor. Ahora, ha sido Sancho quien habría querido ponerle fin.

Desde su arresto, la exnovia de Daniel ha optado por guardar silencio, llegando a eliminar su perfil público de las redes sociales y permaneciendo al margen de la polémica.

Su vida en la cárcel y sin visitas de Rodolfo Sancho

La distancia y las estrictas condiciones del sistema penitenciario del país asiático han convertido el proceso en un auténtico calvario para sus allegados. Eso ha provocado que Rodolfo Sancho lleve más de un año y medio sin visitar a su hijo.

El propio protagonista de 'El Ministerio del Tiempo' desvelaba en el programa 'Fiesta' el verdadero motivo de su ausencia, manifestando que se debe exclusivamente a compromisos profesionales que le han impedido desplazarse al país.

Mientras tanto, su madre, Silvia Bronchalo, sí ha viajado en varias ocasiones a Tailandia para estar cerca de su hijo y conocer en detalle cómo es su día a día.

"Está adaptado. No tiene problemas con ningún preso, tiene amigos dentro y muy poco que hacer. Las prisiones ahí no son como en España, no tienen ningún tipo de actividad. Las cárceles en Tailandia están hechas para que no quieras volver a delinquir", explicaba Silvia en '¡De Viernes!' sobre cómo está siendo la vida de su hijo en prisión.

Bronchalo también contaba en el espacio de Telecinco cuál es su rutina: "Se levantan, rezan, cantan el himno, desayunan y luego tienen momentos de esparcimiento para leer o hacer deporte. A las cinco y media vuelven a rezar y después van a la celda. Está en una celda con trece personas. Duerme en el suelo con mantas o colchonetas".