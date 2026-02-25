Iñigo Yarza 25 FEB 2026 - 17:03h.

Sergio Sánchez es socio de Julio Martínez y es amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

La UCO detecta posibles comisiones en el rescate de Plus Ultra vinculadas a un empresario cercano a Zapatero

La investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra incorpora un nuevo nombre a la lista de implicados. Se trata de Sergio Sánchez, exmiembro del CNI y socio de Julio Martínez, quien ya está imputado en la causa y es amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La jueza analiza si la ayuda pública concedida a la compañía aérea pudo utilizarse para blanquear dinero, aunque por el momento ninguno de los pagos investigados ha sido calificado como ilegal.

Sánchez, trabajó en el Centro Nacional de Inteligencia y actualmente desarrolla su actividad profesional en Movistar. Hasta 2025 mantuvo un 25 % de participación en la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez. Según ha reconocido él mismo, cobró 18.000 euros por la elaboración de distintos informes, algunos de ellos realizados junto al expresidente Zapatero.

Los pagos bajo la lupa

La empresa Análisis Relevante abonó a José Luis Rodríguez Zapatero 460.000 euros por trabajos de asesoría. Además, la compañía vinculada a las hijas del expresidente recibió alrededor de 200.000 euros por tareas de maquetación. Todos estos movimientos económicos forman parte del análisis judicial para determinar si guardan relación con el rescate de Plus Ultra.

La jueza investiga si los fondos públicos destinados a la aerolínea pudieron utilizarse para canalizar pagos irregulares. Sin embargo, según consta en la causa, ninguno de los importes abonados a Zapatero, a su entorno o a los colaboradores de la empresa ha sido considerado ilícito hasta el momento.